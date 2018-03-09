12:39
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

США резко ответили делегации России на заседании ОБСЕ

1317 Читати новину українською
Перепалка на заседании ОБСЕ
Перепалка на заседании ОБСЕ / 5.ua

Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан молниеносно среагировал на очередные заявления России относительно конфликта на Востоке Украины на заседании организации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я хочу привести четыре простые пункта", – сказал Камиан.

Читайте также: Госдеп США призвал Минобороны России сдержать своих боевиков на Донбассе

В частности он привел четыре причины конфликта на востоке Украины. Во-первых, по словам Камиана, вопреки взглядам, высказанным российским делегатом, к конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины.

Что привело к нынешнему кризису, который мы имеем в Украине, так это нарушение Россией украинского суверенитета. Что привело к конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины,
– продолжил представитель США.

В конце он добавил последний пункт: "Что привело к текущему конфликту в Украине, поддерживает нынешний конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу региональной стабильности и безопасности – это повторение и продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств, которые мы имеем в ОБСЕ".

Теги: Украина – Россия Новости политики Новости России Война на Донбассе Новости США ОБСЕ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук