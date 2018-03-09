США резко ответили делегации России на заседании ОБСЕ

Временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан молниеносно среагировал на очередные заявления России относительно конфликта на Востоке Украины на заседании организации.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"В свете одного из комментариев, сделанных уважаемым российским коллегой, относительно специального представителя Волкера и заявления российского делегата о том, что привело к конфликту в Украине, я хочу привести четыре простые пункта", – сказал Камиан.

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В частности он привел четыре причины конфликта на востоке Украины. Во-первых, по словам Камиана, вопреки взглядам, высказанным российским делегатом, к конфликту на востоке Украины привело нарушение Россией территориальной целостности Украины.

Что привело к нынешнему кризису, который мы имеем в Украине, так это нарушение Россией украинского суверенитета. Что привело к конфликту в Украине, так это нарушение Россией независимости Украины,

– продолжил представитель США.

В конце он добавил последний пункт: "Что привело к текущему конфликту в Украине, поддерживает нынешний конфликт там и продолжает представлять наибольшую угрозу региональной стабильности и безопасности – это повторение и продолжение нарушений ряда важнейших принципов и обязательств, которые мы имеем в ОБСЕ".