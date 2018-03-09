США різко відповіли делегації Росії на засіданні ОБСЄ

Тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан блискавично зреагував на чергові заяви Росії щодо конфлікту на Сході України на засіданні організації.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"У світлі одного з коментарів, зроблених поважним російським колегою, щодо спеціального представника Волкера та заяви російського делегата про те, що призвело до конфлікту в Україні, я хочу навести чотири прості пункти", – сказав Каміан.

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Зокрема він навів чотири причини конфлікту на сході України. По-перше, за словами Каміана, всупереч поглядам, висловленим російським делегатом, до конфлікту на сході України призвело порушення Росією територіальної цілісності України.

Що призвело до теперішньої кризи, яку ми маємо в Україні, так це порушення Росією українського суверенітету. Що призвело до конфлікту в Україні, так це порушення Росією незалежності України,

– продовжив представник США.

Врешті він додав останній пункт: "Що призвело до поточного конфлікту в Україні, підтримує теперішній конфлікт там і продовжує становити найбільшу загрозу регіональній стабільності та безпеці – це повторення і продовження порушень ряду найважливіших принципів та зобов’язань, які ми маємо в ОБСЄ".