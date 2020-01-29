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      США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма: кто попал в список

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      США расширили санкции против России / ua.news

      США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма и так называемых "местных выборов" на полуострове. В обновленный список попали 8 физических лиц и транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".

      Список на сайте Министерства финансов США почти полностью совпадает с аналогичным документом, опубликованным днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

      Реакция России: Очередной раунд агонии от ЕС, – в Кремле дерзко отреагировали на санкции против РФ

      Кто попал в санкционный список США:

      • Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
      • Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";
      • Екатерина Алтабаева – так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместительница" председателя в этом ведомстве оккупантов.
      • С. Даниленко – так называемый "глава севастопольского избиркома";
      • Л. Бачева – заместительница Даниленко;
      • К. Перкова – так называемая "секретарь комиссии";
      • В. Немцева – так называемая "глава Заксобрания Севастополя";
      • О. Ганов – гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс".

      Заметим, что в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном списке ЕС – Александр Ганов. Он связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".

      Справка. Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва – Санкт-Петербург.

      Эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым через Керченский пролив. В 2020 году компания намерена расширить географию поездок на полуостров.

      Санкции США предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.

      Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму? 8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир эти "выборы" не признали.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз Украина – Россия Новости США Новости Крыма Аннексия Крыма Санкции
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