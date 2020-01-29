США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма: кто попал в список

США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма и так называемых "местных выборов" на полуострове. В обновленный список попали 8 физических лиц и транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс".

Список на сайте Министерства финансов США почти полностью совпадает с аналогичным документом, опубликованным днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

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Кто попал в санкционный список США:

Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";

Юрий Гоцанюк – так называемый "председатель Совета министров Крыма";

Екатерина Алтабаева – так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а теперь "заместительница" председателя в этом ведомстве оккупантов.

С. Даниленко – так называемый "глава севастопольского избиркома";

Л. Бачева – заместительница Даниленко;

К. Перкова – так называемая "секретарь комиссии";

В. Немцева – так называемая "глава Заксобрания Севастополя";

О. Ганов – гендиректор компании "Гранд Сервис Экспресс".

Заметим, что в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном списке ЕС – Александр Ганов. Он связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".

Справка. Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва – Санкт-Петербург.



Эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым через Керченский пролив. В 2020 году компания намерена расширить географию поездок на полуостров.

Санкции США предусматривают замораживание финансовых активов, запрет на поездки в страны ЕС и третьи государства, которые присоединились к этим санкциям.

Что известно о так называемых "местных выборах" в Крыму? 8 сентября 2019 года россияне провели так называемые "муниципальные выборы" в оккупированных ими Крыму и Севастополе. Украина, Европейский Союз и весь цивилизованный мир эти "выборы" не признали.