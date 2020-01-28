ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму: кто попал в список

Евросоюз 28 января расширил санкции против России, которая незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году. В санкционный список попали 7 человек, которые причастны к проведению незаконных региональных выборов на полуострове.

Соответствующее решение приняли министры стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в Брюсселе 28 января, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.

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Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре,

– сообщил он.

Под санкции попали пособники оккупантов – так называемые губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам в аннексированном Крыму, пишет "Интерфакс".

Кто попал в санкционный список ЕС:

Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";

– так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя"; Юрий Гоцанюк – так называемый "глава Совета министров Крыма";

– так называемый "глава Совета министров Крыма"; Екатерина Алтабаева – так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а сейчас "заместительница" главы в этом ведомстве оккупантов.

– так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а сейчас "заместительница" главы в этом ведомстве оккупантов. С. Даниленко;

Л. Бачова;

К. Перкова;

В. Немуова.

Следовательно, теперь санкционный список России содержит 177 человек и 44 организации.