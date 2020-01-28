ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму: кто попал в список
Евросоюз 28 января расширил санкции против России, которая незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году. В санкционный список попали 7 человек, которые причастны к проведению незаконных региональных выборов на полуострове.
Соответствующее решение приняли министры стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в Брюсселе 28 января, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.
Интересно: Когда Евросоюз отменит санкции против России
Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре,
– сообщил он.
Под санкции попали пособники оккупантов – так называемые губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам в аннексированном Крыму, пишет "Интерфакс".
Кто попал в санкционный список ЕС:
- Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
- Юрий Гоцанюк – так называемый "глава Совета министров Крыма";
- Екатерина Алтабаева – так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а сейчас "заместительница" главы в этом ведомстве оккупантов.
- С. Даниленко;
- Л. Бачова;
- К. Перкова;
- В. Немуова.
Следовательно, теперь санкционный список России содержит 177 человек и 44 организации.