13:33
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      ЕС расширил санкции против России из-за "выборов" в Крыму: кто попал в список

      63 Читати новину українською
      ЕС расширил санкции против России / Иллюстративное фото

      Евросоюз 28 января расширил санкции против России, которая незаконно оккупировала украинский Крым в 2014 году. В санкционный список попали 7 человек, которые причастны к проведению незаконных региональных выборов на полуострове.

      Соответствующее решение приняли министры стран-членов Евросоюза на заседании Совета ЕС в Брюсселе 28 января, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере.

      Интересно: Когда Евросоюз отменит санкции против России

      Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц/организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре,
      – сообщил он.

      Под санкции попали пособники оккупантов – так называемые губернаторы и члены избиркома, причастные к выборам в аннексированном Крыму, пишет "Интерфакс".

      Кто попал в санкционный список ЕС:

      • Михаил Развожаев – так называемый "временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя";
      • Юрий Гоцанюк – так называемый "глава Совета министров Крыма";
      • Екатерина Алтабаева – так называемая "глава Законодательного собрания Севастополя" в 2016-19 годах, а сейчас "заместительница" главы в этом ведомстве оккупантов.
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Следовательно, теперь санкционный список России содержит 177 человек и 44 организации.

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      33505
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Санкции Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 127
      сегодня , 08:33 Об очередном разведении войск, или тени Давоса над Донбассом
      Дмитро Снєгирьов 305
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      567
      27 января , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      117
      сегодня , 08:07 Главные новости 27 января: есть ли коронавирус в Украине, встреча Зеленского с Дудой
      Ірина Кошанська 2329
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук