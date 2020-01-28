ЄС розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму: хто потрапив у список
Євросоюз 28 січня розширив санкції проти Росії, яка незаконно окупувала український Крим. До санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.
Відповідне рішення прийняли міністри країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 28 січня, повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.
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Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані з Севастополем і Кримом, а також з російськими виборами, які пройшли там у вересні,
– повідомив журналіст.
Під санкції потрапили поплічники окупантів – так звані губернатори і члени виборчкому, причетні до виборів в анексованому Криму, пише "Інтерфакс".
Хто потрапив у санкційний список ЄС:
- Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
- Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму" , т
- Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.
- С. Даниленко;
- Л. Бачова;
- К. Перкова;
- В. Немуова.
Відтак, наразі у санкційний список ЄС пороти Росії внесено 177 осіб і 44 компанії.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії?
ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.
Ці санкції передбачають: заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.