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      ЄС розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму: хто потрапив у список

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      ЄС розширив санкції проти Росії / Ілюстративне фото

      Євросоюз 28 січня розширив санкції проти Росії, яка незаконно окупувала український Крим. До санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

      Відповідне рішення прийняли міністри країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 28 січня, повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.

      Цікаво: Коли Євросоюз скасує санкції проти Росії

      Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані з Севастополем і Кримом, а також з російськими виборами, які пройшли там у вересні,
       – повідомив журналіст.

      Під санкції потрапили поплічники окупантів – так звані губернатори і члени виборчкому, причетні до виборів в анексованому Криму, пише "Інтерфакс".

      Хто потрапив у санкційний список ЄС:

      • Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";
      • Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму" , т
      • Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.
      • С. Даниленко;
      • Л. Бачова;
      • К. Перкова;
      • В. Немуова.

      Відтак, наразі у санкційний список ЄС пороти Росії внесено 177 осіб і 44 компанії.

      Що відомо про санкції ЄС проти Росії?

      ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

      Ці санкції передбачають: заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Санкції Євросоюз
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