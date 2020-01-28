ЄС розширив санкції проти Росії через "вибори" в Криму: хто потрапив у список

Євросоюз 28 січня розширив санкції проти Росії, яка незаконно окупувала український Крим. До санкційного списку потрапили 7 осіб, які причетні до проведення у вересні 2019 року незаконних регіональних виборів на півострові.

Відповідне рішення прийняли міністри країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі 28 січня, повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у твіттері.

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Міністри ЄС вирішили ввести 7 людей під режим санкцій щодо осіб/організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Усі вони пов'язані з Севастополем і Кримом, а також з російськими виборами, які пройшли там у вересні,

– повідомив журналіст.

Під санкції потрапили поплічники окупантів – так звані губернатори і члени виборчкому, причетні до виборів в анексованому Криму, пише "Інтерфакс".

Хто потрапив у санкційний список ЄС:

Михайло Развожаєв – так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя";

– так званий "тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Севастополя"; Юрій Гоцанюк – так званий "голова Ради міністрів Криму" , т

– так званий "голова Ради міністрів Криму" , т Катерина Алтабаєва – так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів.

– так звана "голова Законодавчих зборів Севастополя" у 2016-19 роках, а "заступниця" голови у цьому відомстві окупантів. С. Даниленко ;

; Л. Бачова ;

; К. Перкова ;

; В. Немуова.

Відтак, наразі у санкційний список ЄС пороти Росії внесено 177 осіб і 44 компанії.

EU ministers decided to add 7 ppl to its sanctions regime over ppl / entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine. All linked to Sevastopol & Crimea and the Russian elections that took place there in Sep. The list now contains 177 ppl and 44 entities — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 28, 2020

Що відомо про санкції ЄС проти Росії?

ЄС ввів економічні санкції проти Росії у 2014 році через анексію Криму та агресію на Донбасі, які продовжуються кожні 6 місяців. До санкційного списку потрапили понад 200 громадян Росії та організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

Ці санкції передбачають: заморожування фінансових активів, заборону на поїздки в країни ЄС і треті держави, що приєдналися до цих санкцій.