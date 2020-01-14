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      Коли Євросоюз скасує санкції проти Росії

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      ЄС зніме санкції проти Росії лише після відновлення контролю України за кордоном, – Зеркаль / slovoidilo.ua

      Ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що Європейський Союз не зніматиме санкцій з Росії до відновлення українського контролю за кордоном на Донбасі. До цього припинення санкційного тиску неможливе навіть, якщо там "дивним чином відновиться мир".

      Європейці чудово усвідомлюють усі ризики від зняття санкцій до відновлення контролю за кордоном, запевнила Зеркаль в інтерв'ю виданню "Гордон".

      До слова: Росія готова скасувати санкції проти України: Медведєв назвав умову

      "Вони розуміють, що як тільки знімуть санкції без встановлення контролю над кордоном, почнеться нова вакханалія. Навіть якщо там якимось дивом відновиться мир і благодать", – заявила дипломатка.

      Важливо для розуміння: Європейський Союз запровадив окремі санкції проти Росії за анексію Криму та агресію на Донбасі. Вони ніяк не пов'язані одні з одними, тому зняття одних із них не означає повного припинення санкційного тиску.

      Колишня заступниця міністра закордонних справ також зауважила, що для відновлення миру на Донбасі потрібні будуть роки.

      Досвід європейських конфліктів показує, що мирний процес – це роки. Цей процес повинен бути продуманий і спланований до найдрібніших деталей, а також вимагає витримки та розуміння, що завжди хтось буде "ображений",
      – резюмувала Олена Зеркаль.

      Що відомо про європейські санкції за агресію на Донбасі?У липні 2014 року Європейський Союз ввів санкції проти Росії за незаконну збройну агресію проти України на Донбасі. Тоді ж були введені і санкції за анексію Криму.

      У вересні 2014 року у ході найгарячіших етапів російсько-української війни санкції були посилені, а з березня 2015 року термін їх дії продовжують кожні пів року. 

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      13 січня
      944
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Євросоюз Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Росії Олена Зеркаль
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