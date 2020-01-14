Когда Евросоюз отменит санкции против России

Екс-заступница министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Европейский Союз не будет снимать санкций из России до восстановления украинского контроля за границей на Донбассе. К этому прекращения санкционного давления невозможно, даже если там "странным образом восстановится мир".

Европейцы прекрасно осознают все риски от снятия санкций к восстановлению контроля за рубежом, заверила Зеркаль в интервью изданию " Гордон ".

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"Они понимают, что как только снимут санкции без установления контроля над границей, начнется новая вакханалия. Даже если там каким-то чудом восстановится мир и благодать", – заявила дипломатка.

Важно для понимания : Европейский Союз ввел отдельные санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Они никак не связаны друг с другом, поэтому снятие одних из них не означает полного прекращения санкционного давления.

Бывшая заместитель министра иностранных дел также отметила, что для восстановления мира на Донбассе нужны будут годы.

Опыт европейских конфликтов показывает, что мирный процесс – это годы. Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен",

– резюмировала Елена Зеркаль.