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      Когда Евросоюз отменит санкции против России

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      ЕС снимет санкции против России лишь после восстановления контроля Украины за границей, – Зеркаль / slovoidilo.ua

      Екс-заступница министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Европейский Союз не будет снимать санкций из России до восстановления украинского контроля за границей на Донбассе. К этому прекращения санкционного давления невозможно, даже если там "странным образом восстановится мир".

      Европейцы прекрасно осознают все риски от снятия санкций к восстановлению контроля за рубежом, заверила Зеркаль в интервью изданию "Гордон".

      К слову: Россия готова отменить санкции против Украины: Медведев назвал условие

      "Они понимают, что как только снимут санкции без установления контроля над границей, начнется новая вакханалия. Даже если там каким-то чудом восстановится мир и благодать",  заявила дипломатка.

      Важно для понимания: Европейский Союз ввел отдельные санкции против России за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе. Они никак не связаны друг с другом, поэтому снятие одних из них не означает полного прекращения санкционного давления.

      Бывшая заместитель министра иностранных дел также отметила, что для восстановления мира на Донбассе нужны будут годы.

      Опыт европейских конфликтов показывает, что мирный процесс  это годы. Этот процесс должен быть продуман и спланирован до мельчайших деталей, а также требует выдержки и понимания, что всегда кто-то будет "обижен",
       резюмировала Елена Зеркаль.

      Что известно о европейских санкциях за агрессию на Донбассе? В июля 2014 года Европейский Союз ввел санкции против России за незаконную вооруженную агрессию против Украины на Донбассе. Тогда же были введены и санкции за аннексию Крыма.

      В сентябре 2014 года в ходе самых горячих этапов российско-украинской войны санкции были усилены, а с марта 2015 срок их действия продолжают каждые полгода.

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      13 января
      292
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Елена Зеркаль Новости России Аннексия Крыма Война на Донбассе Евросоюз Санкции
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