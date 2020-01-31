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      США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году

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      США сохранят объем военной помощи Украине в 2021 году / sobytiya.net

      Финансовая помощь для Украины от США в проекте бюджета на 2021 год останется на прежнем уровне. Таким образом помощь Украине будет включать 250 миллионов долларов, выделенных через Пентагон, и 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

      О сохранении военной помощи Украине сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя административно-бюджетного управления при президенте США Дональде Трампе. Этот представитель подтвердил, что в бюджетном предложении администрации на 2021 год перечислено помощь на нынешнем уровне.

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      При этом представитель административно-бюджетного комитета отказался от дальнейших комментариев до публикации проекта бюджета, назначенной на 10 февраля.

      В своих последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа предлагала сократить программу Госдепартамента для Украины до 20 миллионов долларов. Однако каждый раз Конгресс отклонял сокращения и выделял Украине 115 миллионов долларов.

      Палата представителей в декабре объявила Трампу импичмент за злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. Это произошло после того, как демократы заявили, что Трамп заморозил военную помощь Украине в области безопасности, чтобы оказать давление на страну с целью добиться начала расследования в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

      Инцидент с задержкой помощи Украине рассматривается демократами в Конгрессе как давление на украинскую власть. Этот случай стал одним из основных пунктов обвинений в адрес Трампа в судебном процессе в рамках процедуры импичмента президента, проходящей в Сенате.

      військова допомога США Україні за роки війни на Донбасі
      Военная помощь Украине от США за 5 лет войны на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Новости Украины Пентагон Вооруженные силы Украины Деньги
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