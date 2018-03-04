США страдают от шторма "Райли", есть погибшие: жуткие фото последствий стихии

На восточном побережье США бушует шторм "Райли". Стихия уже унесла жизни девяти человек.

По данным полиции, большинство смертей произошли в результате падения деревьев, пишет NBC News.

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Непогода бушует на территории 15-ти американских штатов. В частности, в штатах Мэриленд и Вирджиния уже объявлено чрезвычайное положение.

Около двух миллионов домов остались без электроэнергии. Из-за шторма отменили тысячи авиа- и железнодорожных рейсов. По прогнозам синоптиков, порывы ветра не утихнут еще в течение одного дня. Поэтому количество пострадавших может возрасти.