США потерпає від шторму "Райлі", є загиблі: моторошні фото наслідків стихії

На східному узбережжі США вирує шторм "Райлі". Стихія уже забрала життя дев'яти людей.

За даними поліції, більшість смертей стались внаслідок падіння дерев, пише NBC News.

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Негода вирує на території 15-ти американських штатів. Зокрема, у штатах Меріленд та Вірджинія вже оголосили надзвичайний стан.

Близько двох мільйонів помешкань залишились без електроенергії. Через шторм скасували тисячі авіа- і залізничних рейсів. За прогнозами синоптиків, пориви вітру не вщухатимуть ще протягом одного дня. Тож кількість постраждалих може зрости.