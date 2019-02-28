США требуют раскрыть доходы Путина: появился дерзкий ответ Кремля

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина", который подготовили конгрессмены США, не нужно воспринимать серьезно.

По информации издания "Интерфакс", Песков сказал, что они относятся к этому с иронией.

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Вряд ли стоит к этому (инициативе конгрессменов США, – 24 канал) относиться серьезно, скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией,

– отметил Песков.

Он добавил, что Путин "вряд ли знает о такой инициативе", но, если будет соответствующее сообщение СМИ, в дайджесте президента РФ ознакомится и с этой информацией.

"В последнее время законодатели США считают, что нужно очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало. А впрочем, пожалуй, они в этом видят свою работу ", – сказал Пресс-секретарь Путина.

Что известно про законопроект "О транспарентности относительно Владимира Путина"? 27 февраля палата конгрессменов США подготовила специальный законопроект, который предусматривает предоставление информации о размерах доходов Путина от американских разведывательных служб. Авторами документа стали Вал Деминг и Элиза Стефаник. По их словам, причиной стали попытки вмешательства России в демократию США.