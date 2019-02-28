США вимагає розкрити доходи Путіна: з'явилась зухвала відповідь Кремля

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що законопроект "Про транспарентність стосовно Володимира Путіна", який підготували конгресменами США, не потрібно сприймати серйозно.

За інформацією видання "Інтерфакс", Пєсков сказав, що вони ставляться до цього з іронією.

Читайте також: У Кремлі пояснили слова Путіна про намір запустити ракети на США

Навряд чи варто до цього (ініціативи конгресменів США, – 24 канал) ставитися серйозно, найімовірніше, це такі русофобські потуги, до яких ми вже навчилися ставитися з іронією,

– зазначив Пєсков.

Він додав, що Путін "навряд чи знає про таку ініціативу", але, якщо буде відповідне повідомлення ЗМІ, в дайджесті президента РФ ознайомиться і з цією інформацією.

"Останнім часом законодавці США вважають за потрібне дуже багато займатися проблематикою Російської Федерації, глави держави, інших офіційних високопоставлених осіб. Чесно кажучи, чи то своїх турбот у них мало. А втім, мабуть, вони в цьому бачать свою роботу ", – сказав Прес-секретар Путіна.

Що відомо про законопроект "Про транспарентність стосовно Володимира Путіна"? 27 лютого палата конгресменів США підготувала спеціальний законопроект, який передбачає надання інформації про розміри доходів Путіна від американських розвідувальних служб. Авторами документу стали Вал Демінг і Еліза Стефаник. За їхніми словами, причиною стали спроби втручання Росії у демократію США.