США утвердили законопроект с финансовой поддержкой для Украины

Палата представителей Конгресса США утвердила проект закона с выделением 445,7 миллиона долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США.

Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 миллионов долларов для оказания помощи Украине в рамках программы "Международное военное финансирование".

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Об этом сообщило в четверг Посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

Проект Закона об ассигнований Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2020 финансовый год определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме 445,7 миллиона долларов,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем в диппредставительстве отметили, что документ "запрещает выделение средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территории Украины".

Комитет также рекомендовал Госдепу США и Агентству международного развития продолжать оказывать помощь Украине в рамках реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помогать новому Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Законопроект вступит в силу после одобрения составом Палаты представителей, поддержки Сената и подписания Трампом.