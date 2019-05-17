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      США утвердили законопроект с финансовой поддержкой для Украины

      12 Читати новину українською
      Соединенные Штаты готовы предоставить Украине очередной финансовой помощи
      Соединенные Штаты готовы предоставить Украине очередной финансовой помощи / Фото из открытых источников

      Палата представителей Конгресса США утвердила проект закона с выделением 445,7 миллиона долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США.

      Указанная сумма включает, в частности, ассигнования в размере 115 миллионов долларов для оказания помощи Украине в рамках программы "Международное военное финансирование".

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      Об этом сообщило в четверг Посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

      Проект Закона об ассигнований Государственного департамента, иностранных операций и смежных программ на 2020 финансовый год определяет смету помощи Украине по линии Госдепа США, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств в сумме 445,7 миллиона долларов,
      – говорится в сообщении.

      Вместе с тем в диппредставительстве отметили, что документ "запрещает выделение средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территории Украины".

      Комитет также рекомендовал Госдепу США и Агентству международного развития продолжать оказывать помощь Украине в рамках реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, помогать новому Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

      Законопроект вступит в силу после одобрения составом Палаты представителей, поддержки Сената и подписания Трампом.

       

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      Теги: Новости Украины Новости США Деньги
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