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      США ввели новые санкции против России: кого они коснутся

      93 Читати новину українською
      Радио Свобода
      Радио Свобода / https://www.radiosvoboda.org/

      Министерство финансов США ввело санкции против российских граждан согласно "Закону Магнитского". Так, в санкционный список попали пятеро россиян и специальный отряд быстрого реагирования "Терек".

      Что такое "Закон Магнитского"?

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      Его приняли в США в декабре 2012 года. Закон содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанным с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Магнитский находился под арестом в СИЗО "Матросская тишина" в 2009 году. Как считают его коллеги и правозащитники, адвоката целенаправленно довели до смерти условиями содержания в СИЗО и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при помощи которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.

      Должностным лицам, причастным к делу Магнитского и подобным нарушениям, запрещен въезд в США, также в отношении них введены санкции экономического характера: аресты имущества, коррупционных счетов.

      Почему группа россиян и спецотряд "Терек" попали в санкционный список?

      В санкционный список США попали такие граждане РФ: Сергей Коссиев, Геннадий Карлов, Руслан Геремеев, Елена Трикула и Абузайд Висмурадов.

      Трикула и Карлов попали под санкции из-за причастности к делу об убийстве Магнитского.

      Руслана Геремеева считают личной охраной главы Чечни Рамзана Кадырова. Российские следователи дважды пытались выдвинуть обвинения против него, как возможного организатора убийства Бориса Немцова, но их попытки были заблокированы главой Следственного комитета РФ.

      Сергей Коссиев – бывший начальник колонии №7 в Карелии. Он лично участвовал в избиении заключенных и других издевательствах.

      А вот Абузайд Висмурадов и спецотряд быстрого реагирования "Терек" попали в список за незаконную операцию по задержанию, пыткам и внесудебным казням лиц на основании их фактической или предполагаемой причастности к ЛГБТ-сообществу в Чечне.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Санкции Новости США Новости России
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