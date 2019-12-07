США включили санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет

Сенат США включил санкции против проекта газопровода "Северный поток-2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Санкции будут применяться к компаниям, которые занимаются прокладкой российского газопровода.

Ограничения будут касаться судов и руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", которым может быть отказано в визах. Будут также заблокированы транзакции, связанные с их имуществом или интересами в США, сообщает Bloomberg.

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Сенаторы планируют настаивать на включении санкций в оборонный бюджет в связи с разочарованием президента Дональда Трампа помешать строительству газопровода.

Заметим, что закон о национальном оборонном бюджете США является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону страны. Включение санкций против "Северного потока-2" в проект означает, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

Почему США выступают против "Северного потока-2"

Потому что проект газопровода увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине, которая ежегодно получает от транзита российского газа до 3 миллиардов долларов.

Почему после этих санкций "Северный поток-2" могут свернуть

Анонсируя санкции против "Северного потока-2", председатель Комитета международных дел Сената США сенатор Джим Риш заявил, что эти ограничения могут заставить компании отказаться от участия в проектах "Северный поток-2". Ведь санкции принесут им большие расходы. Сенатор полагает, что тогда России придется искать другой способ закончить газопровод, если ей вообще удастся это сделать.

Введение санкций против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2", могут отсрочить его завершение на 5 лет.

Строительство "Северного потока-2" в России обещали завершить до конца 2019 года. Однако сегодня утверждают, что запустят в середине 2020 года.