США выдвинули Польше ультиматум из-за скандального закона об Институте национальной памяти

Из-за спора между Польшей и Израилем администрация США направила Варшаве сигнал, что польская власть не может рассчитывать на встречу с президентом Трампом или вице-президентом Пенсом, пока кризис не будет решен.

Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники.

Отмечается, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.

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Как известно, с мая Польша на месяц принимает председательство в Совете Безопасности ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьер-министра Моравецкого. В польском МИД считают, что это будет одним из важнейших дипломатических событий 2018 года.

В то же время были приложены усилия для организации встречи с Дональдом Трампом или Майком Пенсом. Однако с начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступил сдержанный сигнал.

В деликатный способ американцы намекнули нам, что с организацией встреч с высокими представителями власти США возникнет проблема,

– сообщил источник.

В начале февраля польский президент Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были предприняты попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась. Канцелярия польского президента пока не предоставила комментарий изданию относительно этой информации.

Напомним, в Израиле жестко отреагировали на принятие закона об Институте национальной памяти. Он предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.