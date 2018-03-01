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США висунули Польщі ультиматум через скандальний закон про Інститут нацпам'яті

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США висунули ультиматум Польщі
США висунули ультиматум Польщі / Фото з відкритих джерел

Через суперечку між Польщею та Ізраїлем адміністрація США надіслала Варшаві сигнал, що польська влада не може розраховувати на зустрічі з президентом Трампом або з віце-президентом Пенсом, доки кризу не буде вирішено.

Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna з посиланням на джерела.

Зазначається, що "США висунули ультиматум", а зустрічі на найвищому рівні були "заморожені" до вирішення польсько-ізраїльської суперечки.

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Як відомо, з травня Польща на місяць переймає головування у Раді Безпеки ООН. З цієї нагоди президент Анджей Дуда відвідає Нью-Йорк і Чикаго. Планується і візит до США прем’єр-міністра Моравецького. У польському МЗС вважають, що це буде однією із найважливіших дипломатичних подій 2018 року.

Водночас були докладені зусилля для організації зустрічі з Дональдом Трампом або Майком Пенсом. Проте з початку кризи у польсько-ізраїльських відносинах з Білого дому надійшов стриманий сигнал.

У делікатний спосіб американці натякнули нам, що з організацією зустрічей з найвищими представниками влади США виникне проблема,
– повідомило джерело.

На початку лютого польський президент Дуда здійснив кількаденний візит у Південну Корею у зв'язку з зимовими Олімпійськими іграми, де також перебував віце-президент США Майк Пенс. З польської сторони, за даними видання, були зроблені спроби організувати зустріч Дуди та Пенса, але вона так і не відбулася. Канцелярія польського президента поки що не надала коментар виданню щодо цієї інформації.

Нагадаємо, в Ізраїлі жорстко відреагували на ухвалення закону про Інститут Національної пам'яті. Він передбачає штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Теги: Новини політики Новини Польщі Антибандерівський закон Новини США Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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