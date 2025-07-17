В основу сюжета положены реальные события, сообщают в ССО. Об этом пишет 24 Канал.

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О чем эта история?

Во временно оккупированном Луганске оккупанты пытаются уничтожить любое упоминание об Украине – навязывают украинским студентам искаженную историю, в университетах на временно оккупированных территориях российские оккупационные силы сжигают украинские книги. Преподаватель истории организует тайное общество украиноведения, одной из задач которого является сохранение украинской литературы,

– рассказывают о видео ССО.

Фильм "Преподаватель" смотрите видео

В основу сюжета положены реальные события, происходившие на временно оккупированных территориях, сообщают в ССО.

Этой лентой Силы спецопераций обращаются к каждому гражданину: делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.

Никто не перечеркнет мой народ. Присоединяйся к Движению сопротивления. В единстве – наша сила,

– говорится в видео.

Присоединиться к Движению сопротивления можно по ссылке.

