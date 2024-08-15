Командование Сил специальных операций поделилось кадрами удачной засады украинских воинов.

Смотрите также Силы спецопераций остановили прорыв россиян в один из населенных пунктов под Торецком

Силы специальных операций показали результаты засады на Курщине

Курская область. Десяток уничтоженных россиян за одну операцию – результаты удачной засады воинов 8 полк специального назначения ССО имени Князя Изяслава Мстиславича,

– говорится в сообщении.

В ССО рассказали, что во время проведения специальных действий в тылу противника операторы группы специального назначения уничтожили вражеский грузовик, заполненный военнослужащими России. Там отметили, что часть из них пыталась укрыться в посадке. Однако их план провалился, ведь они также были уничтожены операторами ССпО.

"Для выполнения задачи нашим воинам понадобилось несколько минут", – сообщили в Силах специальных операций.

После этого группа продолжила боевую работу на других участках.

Результаты засады на Курщине: смотрите видео