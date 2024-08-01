Только в течение 1 августа на Торецком направлении состоялось 12 штурмов в районах Северного и Нью-Йорка. В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на вечер 1 августа противник и дальше там атакует.
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Как наши военные остановили прорыв россиян
Группы 8 полка специального назначения Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича остановили прорыв россиян к одному из населенных пунктов,
– рассказали военные.
Они показали, как это происходило.
Как ВСУ остановили прорыв россиян возле Торецка: смотрите видео
Кстати, в ночь на 1 августа аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали село Тимофеевка Покровского района Донецкой области. Также враг продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного Веселого и в Нью-Йорке.
Какая ситуация на Торецком направлении: смотрите карту DeepState
В Генштабе ВСУ вечером 1 августа сообщили, что враги на Торецком направлении получили отпор возле Железного и Торецка. Кроме того, Торецк и Дилиевку Россия атаковала управляемыми авиационными бомбами 8 раз. Также по Дилиевке захватчики трижды били из вооружения армейской авиации.