Только в течение 1 августа на Торецком направлении состоялось 12 штурмов в районах Северного и Нью-Йорка. В Генштабе ВСУ рассказали, что по состоянию на вечер 1 августа противник и дальше там атакует.

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Как наши военные остановили прорыв россиян

Группы 8 полка специального назначения Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича остановили прорыв россиян к одному из населенных пунктов,

– рассказали военные.

Они показали, как это происходило.

Как ВСУ остановили прорыв россиян возле Торецка: смотрите видео

Кстати, в ночь на 1 августа аналитики DeepState заявили, что россияне оккупировали село Тимофеевка Покровского района Донецкой области. Также враг продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного Веселого и в Нью-Йорке.

Какая ситуация на Торецком направлении: смотрите карту DeepState

В Генштабе ВСУ вечером 1 августа сообщили, что враги на Торецком направлении получили отпор возле Железного и Торецка. Кроме того, Торецк и Дилиевку Россия атаковала управляемыми авиационными бомбами 8 раз. Также по Дилиевке захватчики трижды били из вооружения армейской авиации.