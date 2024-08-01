Тільки протягом 1 серпня на Торецькому напрямку відбулось 12 штурмів у районах Північного та Нью-Йорка. У Генштабі ЗСУ розповіли, що станом на вечір 1 серпня противник і далі там атакує.

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Як наші військові зупинили прорив росіян

Групи 8 полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені Князя Ізяслава Мстиславича зупинили прорив росіян до одного з населених пунктів,

– розповіли військові.

Вони показали, як це відбувалось.

Як ЗСУ зупинили прорив росіян біля Торецька: дивіться відео

До речі, вночі проти 1 серпня аналітики DeepState заявили, що росіяни окупували село Тимофіївка Покровського району Донецької області. Також ворог просунувся біля Красногорівки, Пантелеймонівки, Іванівки, Желанного Веселого та в Нью-Йорка.

Яка ситуація на Торецькому напрямку: дивіться карту DeepState

У Генштабі ЗСУ ввечері 1 серпня повідомили, що вороги на Торецькому напрямку отримали відсіч біля Залізного і Торецька. Окрім того, Торецьк та Диліївку Росія атакувала керованими авіаційними бомбами 8 разів. Також по Диліївці загарбники тричі били з озброєння армійської авіації.