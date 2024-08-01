За минулу добу на передовій відбулося понад 150 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на фронті, інформує 24 Канал.
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Яка ситуація на фронті
Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті
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Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
За словами речника Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ на по населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 5 ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 керовані авіаційні бомби.
Ворог також здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню.
На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника – не виявлено.
В Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.