За минулу добу на передовій відбулося понад 150 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Речник Генштабу ЗСУ Дмитро Гуцуляк в ефірі телемарафону розповів деталі про ситуацію на фронті, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала 8. ЗСУ відбивали штурмові дії ворожих військ біля Тихого та Вовчанська.

Що відбувається поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень поблизу Степової Новоселівки, Колесниківки, Берестового, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку противник атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського та Новосергіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 4 штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилися 10 боїв в районах Іванівського, Часового Яру, Богданівки та Андріївки.

Ситуація в районі Часового Яру, Богданівки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку російські ворожі війська здійснили 26 штурмових дій неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку українські Сили оборони відбили 55 штурмових дій ворога в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ зупинили 13 атак біля Красногорівки, Желанного, Карлівки, Георгіївки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили 12 штурмів біля Великої Новосілки та Водяного.

На Придніпровському напрямку відбито 6 штурмових дій, які здійснив ворог, на лівобережжі Дніпра.

За словами речника Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 156 бойових зіткнень. За минулу добу загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ на по населених пунктах 2 ракетні удари із застосуванням 5 ракет, а також 77 авіаударів, скинувши 103 керовані авіаційні бомби.

Ворог також здійснив понад 4600 обстрілів, з них 104 – із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника – не виявлено.

В Генштабі ЗСУ додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.