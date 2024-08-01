За минувшие сутки на передовой произошло более 150 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Гуцуляк в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации на фронте, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении количество атак за сутки составило 8. ВСУ отражали штурмовые действия вражеских войск у Тихого и Волчанска.

Что происходит вблизи Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 8 боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении противник атаковал 14 раз неподалеку Макеевки, Невского и Новосергиевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали 4 штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

Ситуация в районе Часового Яра, Богдановки: смотрите на карте

На Торецком направлении российские вражеские войска совершили 26 штурмовых действий неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении украинские Силы обороны отбили 55 штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка, Калиновое и Гродовка.

Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении ВСУ остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении российские войска совершили 12 штурмов возле Большой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении отражено 6 штурмовых действий, которые совершил враг, на левобережье Днепра.

По словам спикера Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. За минувшие сутки в целом российские захватчики нанесли по позициям наших войск на по населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 5 ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 управляемые авиационные бомбы.

Враг также совершил более 4600 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника – не обнаружено.

В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.