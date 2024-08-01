За минувшие сутки на передовой произошло более 150 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении. Представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Гуцуляк в эфире телемарафона рассказал детали о ситуации на фронте, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация на фронте
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Какова ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
По словам спикера Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. За минувшие сутки в целом российские захватчики нанесли по позициям наших войск на по населенным пунктам 2 ракетных удара с применением 5 ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 управляемые авиационные бомбы.
Враг также совершил более 4600 обстрелов, из них 104 – из реактивных систем залпового огня.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника – не обнаружено.
В Генштабе ВСУ добавили, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.