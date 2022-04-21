Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко. Он подчеркнул, что чем больше появляется разных альтернативных сценариев, тем лучше, ведь так Россия теряет монолитность.

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"Грубо говоря, ссора Дмитрия Пескова и Рамзана Кадырова – на руку Украине. Она показывает, что российские власти уже по меньшей мере разделены на 2 лагеря", – заявил Лещенко.

Россия разделена на 2 лагеря

По его словам, один лагерь это так называемые "ястребы". То есть партия войны, желающая не просто воевать.

Это же огромные бюджеты на армию, ресурсы, которые распределяют очень узкие круги в секретном режиме,

– отметил советник.

Как подчеркнул Лещенко, в противоположность им есть фракция "старых барыг", которые всю жизнь в российской политике и получали деньги от олигархов. Они накапливали ресурсы, покупали недвижимость за границей, а теперь их всего этого лишают, поэтому им очень "жжет".

"Это хорошо. Я считаю, что именно в таком ракурсе нам нужно анализировать эту ситуацию, а не пытаться через какие-то неэффективные площадки добиваться атаковать их", – подытожил Лещенко.

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