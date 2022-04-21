Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко. Він підкреслив, що чим більше з'являтиметься різних альтернативних сценаріїв, тим краще, адже так Росія втрачає монолітність.

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"Грубо кажучи, сварка Дмитра Пєскова і Рамзана Кадирова – на руку Україні. Вона показує, що російська влада вже щонайменше розділена на 2 табори", – заявив Лещенко.

Росія розділена на 2 табори

За його словами, один табір це так звані "яструби". Тобто партія війни, яка хоче не просто воювати.

Це ж величезні бюджети на армію, ресурси, які розподіляють дуже вузькі кола у секретному режимі,

– зазначив радник.

Як підкреслив Лещенко, на противагу їм є фракція "старих бариг", які все життя у російській політиці та отримували гроші від олігархів. Вони накопичували ресурси, купляли нерухомість за кордоном, а тепер їх всього цього позбавляють, тому їм дуже "пече".

"Це добре. Я вважаю, що саме в такому ракурсі нам треба аналізувати цю ситуацію, а не намагатися через якісь неефективні майданчики домагатися атакувати їх", – підсумував Лещенко.

Повна трансляція із Сергієм Лещенком: дивіться відео