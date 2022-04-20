Про це в ефірі 24 каналу заявив міжнародний оглядач Іван Яковина. Він припустив, хто може замінити Путіна і стати наступним президентом Росії.

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На думку міжнародного оглядача, Рамзан Кадиров зараз стає найвпливовішим політиком в Росії, його бояться.

Я майже впевнений, що він буде наступним президентом Росії,

– наголосив Яковина.

Він підкреслив, що старий режим у Росії помирає. Поки Путін сидить у бункері, довкола нього виникає боротьба за владу і у Кадирова є всі шанси.

Яковина припустив, що Кадиров може стати президентом Росії: дивіться відео