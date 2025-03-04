Британцы пишут в украинское посольство письма и спрашивают, куда можно задонатить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

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Что пишут британцы в своих письмах к Украине

Залужный рассказал, что британцы уже написали сотни писем.

Мы получили сотни писем от жителей разных уголков Великобритании. Спрашивают, чем помочь, куда донатить и просят передать слова благодарности украинцам. Передаю,

– написал посол.

Британцы выражают восхищение украинским народом и призывают не падать духом.

"Я пишу с сердцем, полным восхищения и непоколебимой поддержки. Понимаю, что последние события, включая неутешительными словами и действиями определенных лидеров в США, могли вызвать у вас ощущение, что вы брошены и высмеяны. Помните, что эти голоса не отражают истинных настроений мира", – говорится в одном из писем.

Автор уверяет, что британцы – настоящие друзья, а также что борьба украинцев за свободу – одновременно и их борьба и "маяк надежды для всех".

Мы видим ваше мужество, стойкость и непоколебимую решимость,

– говорится в письме.

Адресант вспомнил роковой 1938 год, когда экс-премьер Великобритании Чемберлен "вернулся с листком бумаги, лживо обещая мир".

"История научила нас горькому уроку, что пустые заверения бессмысленны перед лицом агрессии. События в Овальном кабинете отзвучали этим болезненным воспоминанием. Но не позволяйте этому ослабить вашу решимость", – написал сторонник Украины.

Он подчеркнул, что многие люди молятся за победу.

Мы будем продолжать стоять на вашей стороне, даже если другие решили закрыть глаза на правду и поддаться российской пропаганде. Знайте, что вы не одиноки. Благословение тебе и слава Украине,

– закончил свое письмо британец.