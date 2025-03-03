Между тем в США приветствуют активизацию действия со стороны Европы и призвала ее инвестировать в мир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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"Мы ищем, какой план принесет мир как можно быстрее"

Европейские страны во главе с Великобританией и Францией после ссоры Трампа с Зеленским рассматривают различные варианты мирного предложения.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не собираюсь комментировать их", – сказал представитель британского премьера Кира Стармера.

Заместитель министра обороны Великобритании по вопросам вооруженных сил Люк Поллард отметил, что нужно "продолжать те тяжелые дипломатические разговоры, которые имеют целью собрать всех европейских и американских друзей" для создания мирного плана для Украины. Речь идет о "действительно тяжелых разговорах".

Конечно, существует ряд различных вариантов, которые обсуждаются в частном порядке между Великобританией, Францией и нашими союзниками... То, что мы, конечно, делаем, это ищем, какой план принесет мир как можно быстрее, и какой план создаст длительный мир,

– цитирует его BBC.

Европа хочет поддержки США

Когда будет прекращение огня, то Франция, Великобритания и другие европейские страны предложили направить войска в Украину. Однако, для этого они хотят получить поддержку со стороны США и называют это предложение "предохранительным механизмом".

В то же время президент Зеленский отмечает, что прекращение огня должно сопровождаться четкими гарантиями безопасности со стороны Запада, чтобы убедиться, что Россия больше не нападет. Но Трамп отказался предоставить какие-либо подобные гарантии.

После этого во время саммита европейских лидеров в Лондоне была согласована разработка мирного плана по Украине для представления его Штатам.

Тогда президент Франции Макрон заговорил о возможности одномесячного прекращения огня по воздушной, морской и энергетической инфраструктуре, чтобы определить, добросовестно ли действует Путин, когда обязуется соблюдать перемирие.

Макрон считает, что после этого могут начаться настоящие мирные переговоры.