Тим часом у США вітають активізацію дії зі сторони Європи та закликали її інвестувати у мир. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Дивіться також Фінляндія проведе переговори з Україною щодо мирного плану

"Ми шукаємо, який план принесе мир якнайшвидше"

Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією після сварки Трампа із Зеленським розглядають різні варіанти мирної пропозиції.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не збираюся коментувати їх", – сказав речник британського прем'єра Кіра Стармера.

Заступник міністра оборони Великої Британії з питань збройних сил Люк Поллард зауважив, що потрібно "продовжувати ті важкі дипломатичні розмови, які мають на меті зібрати всіх європейських і американських друзів" для створення мирного плану для України. Йдеться про "справді важкі розмови".

Звичайно, існує низка різних варіантів, які обговорюються в приватному порядку між Великою Британією, Францією та нашими союзниками… Те, що ми, звичайно, робимо, це шукаємо, який план принесе мир якнайшвидше, і який план створить тривалий мир,

– цитує його BBC.

Європа хоче підтримки США

Коли буде припинення вогню, то Франція, Велика Британія та інші європейські країни запропонували надіслати війська в Україну. Однак, для цього вони хочуть отримати підтримку з боку США і називають цю пропозицію "запобіжним механізмом".

Водночас президент Зеленський наголошує, що припинення вогню має супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки з боку Заходу, щоб впевнитися, що Росія більше не нападе. Але Трамп відмовився надати будь-які подібні гарантії.

Після цього під час саміту європейських лідерів у Лондоні було погоджено розроблення мирного плану щодо України для представлення його Штатам.

Тоді президент Франції Макрон заговорив про можливість одномісячного припинення вогню щодо повітряної, морської та енергетичної інфраструктури, щоб визначити, чи добросовісно діє Путін, коли зобов'язується дотримуватися перемир'я.

Макрон вважає, що після цього можуть початися справжні мирні переговори.