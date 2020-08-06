Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему голосовал против ратификации Беловежского соглашения, которое прекратило существование СССР. По его мнению, этот шаг был неправильным.

Лидер Беларуси рассказал о тогдашнем своем решении в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.

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Почему Лукашенко выступил против распада СССР

Он начал с того, что заявил о своем "патриотизме", которому, мол, научили на историческом факультете. По его словам, Советский Союз стал тем мощным государством, которое стабилизировало мир.

Он также добавил, что неоднократно встречался с бывшим генсеком СССР Михаилом Горбачевым.

Интересно, что ранее Лукашенко заявлял о том, что тогдашний спикер парламента Беларуси Станислав Шашкевич не имел права подписывать Беловежское соглашение. По его словам, КГБ могло быстро арестовать Шашкевича, ведь "были послушны" перед руководством Советского союза.