СССР "стабилизировал" мир: Лукашенко объяснил, почему выступал против распада Советского Союза
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, почему голосовал против ратификации Беловежского соглашения, которое прекратило существование СССР. По его мнению, этот шаг был неправильным.
Лидер Беларуси рассказал о тогдашнем своем решении в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.
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Почему Лукашенко выступил против распада СССР
Он начал с того, что заявил о своем "патриотизме", которому, мол, научили на историческом факультете. По его словам, Советский Союз стал тем мощным государством, которое стабилизировало мир.
Он также добавил, что неоднократно встречался с бывшим генсеком СССР Михаилом Горбачевым.
Интересно, что ранее Лукашенко заявлял о том, что тогдашний спикер парламента Беларуси Станислав Шашкевич не имел права подписывать Беловежское соглашение. По его словам, КГБ могло быстро арестовать Шашкевича, ведь "были послушны" перед руководством Советского союза.
Что известно о Беловежском соглашении?
8 декабря 1991 года президент России Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич подписали Беловежское соглашение. Так они прекратили существование Советского Союза и создали Содружество Независимых Государств.
Подписи глав трех государств поставили крест на Советском союзе. Интересно, что в 1996 году президент России Борис Ельцин заявил, что сожалеет о подписании им Беловежского соглашения.