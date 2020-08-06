Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому голосував проти ратифікації Біловезької угоди, яка припинила існування СРСР. На його думку, цей крок був неправильним.

Лідер Білорусі розповів про тодішнє своє рішення в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

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Чому Лукашенко виступив проти розпаду СРСР

Він почав з того, що заявив про свій "патріотизм", якого, мовляв, навчили на історичному факультеті. За його словами, Радянський Союз став тою потужною державою, яка стабілізувала світ.

Він також додав, що неодноразово зустрічався з ексгенсеком СРСР Михайлом Горбачовим.

Цікаво, що раніше Лукашенко заявляв про те, що тодішній спікер парламенту Білорусі Станіслав Шашкевич не мав права підписувати Біловезьку угоду. За його словами, КГБ могло швидко арештувати Шашкевича, адже "були слухняними" перед керівництвом Радянського союзу.