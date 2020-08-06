СРСР "стабілізував" світ: Лукашенко пояснив, чому виступав проти розпаду Радянського Союзу
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, чому голосував проти ратифікації Біловезької угоди, яка припинила існування СРСР. На його думку, цей крок був неправильним.
Лідер Білорусі розповів про тодішнє своє рішення в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.
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Чому Лукашенко виступив проти розпаду СРСР
Він почав з того, що заявив про свій "патріотизм", якого, мовляв, навчили на історичному факультеті. За його словами, Радянський Союз став тою потужною державою, яка стабілізувала світ.
Він також додав, що неодноразово зустрічався з ексгенсеком СРСР Михайлом Горбачовим.
Цікаво, що раніше Лукашенко заявляв про те, що тодішній спікер парламенту Білорусі Станіслав Шашкевич не мав права підписувати Біловезьку угоду. За його словами, КГБ могло швидко арештувати Шашкевича, адже "були слухняними" перед керівництвом Радянського союзу.
Що відомо про Біловезьку угоду?8 грудня 1991 року президент Росії Борис Єльцин, глава України Леонід Кравчук і спікер білоруського парламенту Станіслав Шушкевич підписали Біловезьку угоду. Так вони припинили існування Радянського Союзу та створили Співдружність Незалежних Держав.
Підписи глав трьох держав поставили хрест на Радянському союзі. Цікаво, що у 1996 році президент Росії Борис Єльцин заявив, що шкодує про підписання ним Біловезької угоди.