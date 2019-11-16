СССР планировал быструю оккупацию Франции: в архиве нашли соответствующий документ

Армия нацистской Германии захватила Францию за 6 недель, что стало одной из ярчайших военных побед в истории. Если бы СССР вступил в войну против Запада в начале 1960-х годов, он тоже планировал быструю оккупацию французской территории

В отличие от нацистов, СССР планировал оккупировать Францию всего за неделю. Об этом свидетельствует военный план стран Варшавского договора от 1964 года. Документ был найден в архивах бывшей Чехословакии, пишет National Interest.

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Согласно планам СССР, его армия вместе с восточноевропейскими союзниками должны были начать наступление с территории Чехословакии, пробиться через юг Германии, пересечь реку Рейн, а затем вторгнуться на юг Франции.

Детали советского военного плана:

чешская Первая и Четвертая армии начнут продвигаться к франко-немецкой границе,

в это время советская Восьмая гвардейская армия будет наступать с северного фланга,

Венгрия будет наступать с южного фланга,

десантники высадятся на переправах через реки Неккар и Рейн, чтобы занять их,

танки стран Варшавского договора и механизированная пехота должны были пройти 1126 километров от границы Чехословакии до города Безансон, что в 240 километрах от Лиона,

с Безансона советские силы могли бы начать продвигаться на север к Парижу и портам Ла-Манша или же к южным средиземноморским портам, таким как Марсель.

Чтобы пробиться от Чехословакии до Безансона, Красной армии нужно было бы преодолевать по 100 километров ежедневно. А это были бы огромные препятствия. Планировщики Москвы могли рассчитывать лишь на паритет или очень небольшое превосходство над силами НАТО. Советским и чехословацким войскам также нужно было перейти поле битвы на реках, холмах и в городах.

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Ядерное оружие

СССР планировал с самого начала войны применить немало ядерного оружия. Согласно найденного плана, "операция потребует применения 131 ядерной ракеты и бомбы. В частности, 96 ракет и 35 ядерных бомб".

"Первый ядерный удар использует 41 ракету и бомбу. Первоочередная задача потребует 29 ракет и ядерных бомб. Дальнейшие задания могут применить 49 ракет и бомб. Еще 12 должны остаться в резерве фронта", – говорится в плане.

Ядерное оружие СССР / Фото "Русская семерка"

Сработало ли бы это?

Да, если бы все запланированные действия произошли идеально точно. В частности, если бы 7 корпус США, 2 корпус Западной Германии и Французская первая армия не смогли бы остановить советское наступление или по крайней мере задержать его до прибытия подкрепления.

Также было бы важно, чтобы покрытый ядерными кратерами и зараженный радиацией ландшафт после ударов СССР и НАТО не мешал продвигаться советским войскам и колоннам обеспечения.

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Издание пишет, что существует еще тысячи других вероятных проблем, которые бы могли помешать Кремлю воплотить свой план.

Франция тоже взорвала свою первую ядерную бомбу в 1960-м году. А до 1964 года в ее ВВС уже был развернутый вооруженный ядерным арсеналом флот бомбардировщиков. Угроза советской ядерной ответа могла сдержать Париж от удара по Москве. Но перспектива новой оккупации, на этот раз коммунистической вместо нацистской, могла спровоцировать ответ в духе "Лучше быть мертвым, чем красным". В любом случае Западная Европа стала бы ядерными руинами.