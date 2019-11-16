СРСР планував швидку окупацію Франції: в архіві знайшли відповідний документ

Армія нацистської Німеччини захопила Францію за 6 тижнів, що стало однією з найяскравіших військових перемог в історії. Якби СРСР вступив у війну проти Заходу на початку 1960-х років, він теж планував швидку окупацію французької території

На відміну від нацистів, СРСР планував окупувати Францію всього за тиждень. Про це свідчить військовий план країн Варшавського договору від 1964 року. Документ був знайдений в архівах колишньої Чехословаччини, пише National Interest.

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Згідно з планами СРСР, його армія разом зі східноєвропейськими союзниками повинні були почати наступ з території Чехословаччини, пробитися через південь Німеччини, перетнути річку Рейн, а потім вторгнутися на південь Франції.

Деталі радянського військового плану:

чеська Перша і Четверта армії почнуть просуватися до франко-німецького кордону,

в цей час радянська Восьма гвардійська армія наступатиме з північного флангу,

Угорщина наступатиме з південного флангу,

десантники висадяться на переправах через річки Неккар і Рейн, щоб зайняти їх,

танки країн Варшавського договору та механізована піхота повинні були пройти 1126 кілометрів від кордону Чехословаччини до міста Безансон, що за 240 кілометрів від Ліону,

з Безансону радянські сили могли б почати просуватися на північ до Парижа і портів Ла-Маншу або ж до південних Середземноморських портів, таких як Марсель.

Щоб пробитися від Чехословаччини до Безансона, Червоній армії потрібно було б долати по 100 кілометрів щодня. А це були б надзвичайні перешкоди. Планувальники Москви могли розраховувати лише на паритет або дуже невелику перевагу над силами НАТО. Радянським і чехословацьким військам також потрібно було перейти поле битви на річках, пагорбах і в містах.

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Ядерна зброя

СРСР планував від самого початку війни застосувати чимало ядерної зброї. Згідно з віднайденим планом, "операція вимагатиме застосування 131 ядерної ракети і бомби. Зокрема, 96 ракет і 35 ядерних бомб".

"Перший ядерний удар використає 41 ракету і бомбу. Першочергове завдання вимагатиме 29 ракет і ядерних бомб. Подальші завдання можуть застосувати 49 ракет і бомб. Ще 12 повинні залишитися в резерві фронту", – мовиться у плані.



Ядерна зброя СРСР / Фото "Русская семёрка"

Чи спрацювало б це?

Так, якби всі заплановані дії відбулися ідеально точно. Зокрема, якби 7 корпус США, 2 корпус Західної Німеччини і Французька перша армія не змогли б зупинити радянський наступ або принаймні затримати його до прибуття підкріплення.

Також було б важливо, щоб вкритий ядерними кратерами і заражений радіацією ландшафт після ударів СРСР і НАТО не заважав просуватися радянським військам і колонам забезпечення.

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Видання пише, що існує ще тисячі інших ймовіних проблем, які б могли завадити Кремлю втілити свій план.

Франція теж підірвала свою першу ядерну бомбу в 1960-му році. А до 1964 року у її ВПС вже був розгорнутий озброєний ядерним арсеналом флот бомбардувальників. Загроза радянської ядерної відповіді могла стримати Париж від удару по Москві. Але перспектива нової окупації, цього разу комуністичної замість нацистської, могла спровокувати відповідь в дусі "Краще бути мертвим, ніж червоним". У будь-кому разі Західна Європа стала б ядерними руїнами.