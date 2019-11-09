Падіння Берлінського муру: нова ера в Європі та старі проблеми в Україні

Берлінський мур зводили кілька років, а зруйнували за кілька діб. Відтоді почалося будівництво Європи без роз'єднувальних ліній. Сусідки України по радянському блоку змогли скористатися історичним моментом у 1989 році. А чому ж не вийшло в українців?

Щороку мільйони туристів з усього світу приїжджають у Берлін, аби на власні очі побачити радянський спадок у самісінькому центрі німецької столиці – рештки Берлінського муру.

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У листопаді 1989 року там почалася сучасна історія Європи. Свобода стала реальністю не лише для німців. Падіння Берлінського муру ознаменувало розвал радянського блоку. Тогочасні Чехословаччина і Югославія, Польща, Угорщина, Болгарія та інші країни соцтабору отримали свободу обирати власне майбутнє, не озираючись на Москву.

У 1989 році у Москві добре розуміли, що втримати залізним кулаком радянський табір від розвалу, як це робили у 50-ті – 60-ті роки, не вийде. Гонка озброєнь виснажила ресурси СРСР. А громадські суспільства у країнах радянської орбіти все наполегливіше вимагали лібералізації.

Ми підвели риску під Холодною Війною. Наша мета була створення нової Європи – Європи без кордонів. Лідери, які прийшли нам на зміну, не змогли досягти цих цілей,

– сказав президент СРСР 1990 – 1991 років Михайло Горбачов.



Президент СРСР 1990 – 1991 років Михайло Горбачов

Це визнала і чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель. У 1989 році вона працювала фізиком-дослідником в Академії наук східного Берліна. І спочатку навіть не повірила у те, що мур дозволили зруйнувати. Усвідомлення кардинальних змін прийшло лише тоді, коли вона потрапила до західної частини Берліна. Тоді ж Ангела Меркель вирішила піти у політику і допомагати об'єднувати країну, розділену муром майже 30 років.

Офіційне об'єднання Німеччини завершено. Але об'єднання німців не завершилося 3 жовтня 1990 року. Воно триває до цього часу. Німецька єдність – це не доконаний факт, не завершена дія, це постійний процес,

– заявила Меркель.

Озираючись на тридцять років назад, східні німці розуміють, наскільки процес об'єднання ідеологічно розділеної нації був складним і не завершився із подоланням фізичного бар'єра. Після падіння Берлінського муру новому життю вчилися і в інших країнах радянського табору. В Україні обрали шлях незалежності. Але це історичне рішення не призвело до реального об'єднання нації.



Всеукраїнському референдуму за незалежність України

Регіональні відмінності між заходом і сходом України зберігаються впродовж всіх 28 років незалежності. Саме тому українці довго не могли дійти згоди щодо необхідності вступу у НАТО та Євросоюз. Саме тому пережили дві революції – Помаранчеву і Гідності. І до цього часу українська нація перебуває у процесі об'єднання довкола загальних цінностей.

Часто проводять паралелі у тому, що ось так би мовити не офіційно у нас існують ФРН і НДР. Тобто у нас західна Україна і східна Україна, які ще треба знайти так би мовити спільний знаменник для того, щоби гасло єдиної, соборної, неподільної України стало політичною реальністю,

– наголосив доктор історичних наук Інституту історії АН України Андрій Мартинов.

І цей процес пошуку спільного знаменника – довготривалий. Навіть німці за 30 років після падіння Берлінського муру ще не дісталися фінішу.