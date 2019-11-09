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      Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови

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      Привітання з Днем української писемності та мови від українських політиків
      Привітання з Днем української писемності та мови від українських політиків / Колаж 24 каналу

      З Днем української писемності та мови привітав Президент України Володимир Зеленський Він наголосив, що українська мова ніколи не має стати причиною розбрату, а – повинна об’єднувати заради світлого майбутнього України та її громадян.

      "Її намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але вона вистояла, стала сильнішою та ще прекраснішою. Хтось володіє нею віртуозно та філігранно. Хтось її лише опановує, інколи помиляється, але щиро любить її усім серцем. Українська мова – неймовірна. Це мова краси, добра та гідності", – написав Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

      Читайте також: Зеленський про успіхи у вивченні української: Часом забуваю російські слова

      "Цього дня, як і кожного іншого, маємо пам’ятати: мова – наш скарб і наше надбання, яке допомагає єднати мільйони українців по цілому світу", – написала у своєму привітанні партія "Слуга народу".

      "Допоки існує мова – існує і держава. Бережімо наш найцінніший скарб! З Днем української писемності та мови", – написав у фейсбуці Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

      Свої вітання з нагоди Дня писемності та мови виголосив і п’ятий президент, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він зізнався, що до 1997 року майже не розмовляв українською мовою, адже на Одещині, де народився, спілкувалися суржиком, а в Києві в університеті викладали лише російською.

      Як добре ви знаєте українську мову? Пройдіть тест

      Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив,
      – написав Порошенко на своїй фейсбук-сторінці та додав у дописі кілька порад, як перейти на українську.

      "Мова – це генетичний код нації України", – написала у своєму фейсбук-вітанні народна депутатка Софія Федина.

      Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у своєму вітанні фейсбуці, що народилася і виросла на Дніпропетровщині, в російськомовному середовищі. Все дитинство, в школі, в інституті розмовляла винятково російською. І вже в достатньо зрілому віці почала вчити українську.

      Читайте також: Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську

      І знаєте, що я хочу Вам сказати: вона дуже крута, – наша українська мова. Мова, що вижила, не дивлячись на всі знущання і тортури. (…) Я й зараз говорю українською не ідеально. Але я вчуся, пробую, дізнаюся нові слова, фразеологізми, вислови, –
      написала Тимошенко.

      А ексглава МЗУ України Павло Клімкін закликав замість офіціозних взаємних вітань з Днем української мови та писемності просто спілкуватися українською в магазині, на роботі, з друзями і рідними.

      Привітання від Міністерства закордонних справ України.

      Привітання від колишньої виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

      Привітання від Міністерства внутрішніх справ України.

       

      blog_ava
      Не відцуралися мови: голлівудські зірки, які знають українську
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Українська мова Олексій Гончарук МЗС України мовне питання Володимир Зеленський Петро Порошенко Софія Федина Юлія Тимошенко - новини Павло Клімкін Міністерство внутрішніх справ Уляна Супрун
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