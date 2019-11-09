Її намагалися вбити, але вона вистояла: Зеленський привітав з Днем української мови

З Днем української писемності та мови привітав Президент України Володимир Зеленський Він наголосив, що українська мова ніколи не має стати причиною розбрату, а – повинна об’єднувати заради світлого майбутнього України та її громадян.

"Її намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але вона вистояла, стала сильнішою та ще прекраснішою. Хтось володіє нею віртуозно та філігранно. Хтось її лише опановує, інколи помиляється, але щиро любить її усім серцем. Українська мова – неймовірна. Це мова краси, добра та гідності", – написав Зеленський на своїй фейсбук-сторінці.

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"Цього дня, як і кожного іншого, маємо пам’ятати: мова – наш скарб і наше надбання, яке допомагає єднати мільйони українців по цілому світу", – написала у своєму привітанні партія "Слуга народу".

"Допоки існує мова – існує і держава. Бережімо наш найцінніший скарб! З Днем української писемності та мови", – написав у фейсбуці Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Свої вітання з нагоди Дня писемності та мови виголосив і п’ятий президент, народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Він зізнався, що до 1997 року майже не розмовляв українською мовою, адже на Одещині, де народився, спілкувалися суржиком, а в Києві в університеті викладали лише російською.

Як добре ви знаєте українську мову? Пройдіть тест

Моя українська – мій свідомий вибір. Вибір на користь рідної мови, зроблений у доволі зрілому віці. Повернутися до джерел ніколи не пізно. Опановуйте українську, хто ще цього не зробив,

– написав Порошенко на своїй фейсбук-сторінці та додав у дописі кілька порад, як перейти на українську.

"Мова – це генетичний код нації України", – написала у своєму фейсбук-вітанні народна депутатка Софія Федина.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко написала у своєму вітанні фейсбуці, що народилася і виросла на Дніпропетровщині, в російськомовному середовищі. Все дитинство, в школі, в інституті розмовляла винятково російською. І вже в достатньо зрілому віці почала вчити українську.

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І знаєте, що я хочу Вам сказати: вона дуже крута, – наша українська мова. Мова, що вижила, не дивлячись на всі знущання і тортури. (…) Я й зараз говорю українською не ідеально. Але я вчуся, пробую, дізнаюся нові слова, фразеологізми, вислови, –

написала Тимошенко.

А ексглава МЗУ України Павло Клімкін закликав замість офіціозних взаємних вітань з Днем української мови та писемності просто спілкуватися українською в магазині, на роботі, з друзями і рідними.

Давайте замість офіціозних взаємних вітань з Днем української мови та писемності домовимося спілкуватися українською. В магазині, на роботі, з друзями і рідними. Давайте зробимо це модним і крутим. Просто і добровільно. Ми ж можемо - прямо сьогодні — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 9, 2019

Привітання від Міністерства закордонних справ України.

Вітаємо з Днем української мови та писемности!



Наша мова - культурний код нашої ідентичності. Вона єднає українців в різних країнах та на різних континентах, лунає на заходах світового українства та слугує вічним зв'язком з рідною домівкою.



Зі святом, українці! pic.twitter.com/UZKPoWoCHm — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 9, 2019

Привітання від колишньої виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун.

Нам усім варто пам’ятати, що мова це — питання національної безпеки і вона завжди на часі. Ключова ідея мовного закону — громадяни України мають володіти українською мовою і мають право на україномовний контент та послуги #моваважливаhttps://t.co/OXyN8YkaVG pic.twitter.com/6FVrkAUV0z — Уляна Супрун (@usuprun) November 9, 2019

Привітання від Міністерства внутрішніх справ України.