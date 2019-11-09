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      Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка

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      Поздравление с Днем украинской письменности и языка от украинских политиков
      Поздравление с Днем украинской письменности и языка от украинских политиков / Коллаж 24 канала

      С Днем украинской письменности и языка поздравил Президент Украины Владимир Зеленский Он отметил, что украинский язык никогда не может стать причиной раздора, а должен объединять ради светлого будущего Украины и ее граждан.

      "Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем. Украинский язык – невероятный. Это язык красоты, добра и достоинства", – написал Зеленский на своей фейсбук-странице.

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      "В этот день, как и каждый другой, должны помнить: язык – наше сокровище и наше достояние, которое помогает объединить миллионы украинцев по всему миру", – написала в своем поздравлении партия "Слуга народа".

      "Пока существует язык – существует и государство. Бережем наш самый ценный скарб! С Днем украинской письменности и языка", – написал в фейсбуке премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

      Свои поздравления по случаю Дня письменности и языка произнес и пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он признался, что до 1997 года почти не разговаривал на украинском языке, ведь в Одесской области, где родился, общались на суржике, а в Киеве в университете преподавали только на русском.

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      Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал,
      – написал Порошенко на своей фейсбук-странице и добавил в заметке несколько советов, как перейти на украинский.

      "Язык – это генетический код нации Украины", – написала в своем фейсбук-приветствии народный депутат София Федина.

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в своем поздравлении в фейсбуке, что родилась и выросла на Днепропетровщине, в русскоязычной среде. Все детство, в школе, в институте разговаривала исключительно на русском. И уже в достаточно зрелом возрасте начала учить украинский.

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      И знаете, что я хочу Вам сказать: он очень крутой, – наш украинский язык. Язык, который выжил, несмотря на все издевательства и пытки. (...) Я и сейчас говорю на украинском не идеально. Но я учусь, пробую, узнаю новые слова, фразеологизмы, высказывания,
      – написала Тимошенко.

      А экс-глава МЗУ Украины Павел Климкин призвал вместо официозных взаимных поздравлений с Днем украинского языка и письменности просто общаться на украинском в магазине, на работе, с друзьями и родными.

      Поздравление Министерства иностранных дел Украины.

      Поздравление от бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

      Поздравление Министерства внутренних дел Украины.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Украинский язык МИД Украины Алексей Гончарук Петр Порошенко языковый вопрос Ульяна Супрун Министерство внутренних дел Павел Климкин Юлия Тимошенко - новости София Федина
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