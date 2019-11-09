Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил с Днем украинского языка

С Днем украинской письменности и языка поздравил Президент Украины Владимир Зеленский Он отметил, что украинский язык никогда не может стать причиной раздора, а должен объединять ради светлого будущего Украины и ее граждан.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем. Украинский язык – невероятный. Это язык красоты, добра и достоинства", – написал Зеленский на своей фейсбук-странице.

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"В этот день, как и каждый другой, должны помнить: язык – наше сокровище и наше достояние, которое помогает объединить миллионы украинцев по всему миру", – написала в своем поздравлении партия "Слуга народа".

"Пока существует язык – существует и государство. Бережем наш самый ценный скарб! С Днем украинской письменности и языка", – написал в фейсбуке премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Свои поздравления по случаю Дня письменности и языка произнес и пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он признался, что до 1997 года почти не разговаривал на украинском языке, ведь в Одесской области, где родился, общались на суржике, а в Киеве в университете преподавали только на русском.

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Мой украинский – мой сознательный выбор. Выбор в пользу родного языка, сделанный в довольно зрелом возрасте. Вернуться к истокам никогда не поздно. Овладевайте украинским, кто еще этого не сделал,

– написал Порошенко на своей фейсбук-странице и добавил в заметке несколько советов, как перейти на украинский.

"Язык – это генетический код нации Украины", – написала в своем фейсбук-приветствии народный депутат София Федина.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко написала в своем поздравлении в фейсбуке, что родилась и выросла на Днепропетровщине, в русскоязычной среде. Все детство, в школе, в институте разговаривала исключительно на русском. И уже в достаточно зрелом возрасте начала учить украинский.

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И знаете, что я хочу Вам сказать: он очень крутой, – наш украинский язык. Язык, который выжил, несмотря на все издевательства и пытки. (...) Я и сейчас говорю на украинском не идеально. Но я учусь, пробую, узнаю новые слова, фразеологизмы, высказывания,

– написала Тимошенко.

А экс-глава МЗУ Украины Павел Климкин призвал вместо официозных взаимных поздравлений с Днем украинского языка и письменности просто общаться на украинском в магазине, на работе, с друзьями и родными.

Давайте замість офіціозних взаємних вітань з Днем української мови та писемності домовимося спілкуватися українською. В магазині, на роботі, з друзями і рідними. Давайте зробимо це модним і крутим. Просто і добровільно. Ми ж можемо - прямо сьогодні — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 9, 2019

Поздравление Министерства иностранных дел Украины.

Вітаємо з Днем української мови та писемности!



Наша мова - культурний код нашої ідентичності. Вона єднає українців в різних країнах та на різних континентах, лунає на заходах світового українства та слугує вічним зв'язком з рідною домівкою.



Зі святом, українці! pic.twitter.com/UZKPoWoCHm — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 9, 2019

Поздравление от бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Нам усім варто пам’ятати, що мова це — питання національної безпеки і вона завжди на часі. Ключова ідея мовного закону — громадяни України мають володіти українською мовою і мають право на україномовний контент та послуги #моваважливаhttps://t.co/OXyN8YkaVG pic.twitter.com/6FVrkAUV0z — Уляна Супрун (@usuprun) November 9, 2019

Поздравление Министерства внутренних дел Украины.