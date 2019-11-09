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      Падение Берлинской стены: новая эра в Европе и старые проблемы в Украине

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      Берлинскую стену возводили несколько лет, а разрушили за несколько суток. С тех пор началось строительство Европы без разъединительных линий. Соседки Украины по советскому блоку смогли воспользоваться историческим моментом в 1989 году. А почему же не получилось у украинцев?

      Ежегодно миллионы туристов со всего мира приезжают в Берлин, чтобы воочию увидеть советское наследство в самом центре немецкой столицы – остатки Берлинской стены.

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      В ноябре 1989 года там началась современная история Европы. Свобода стала реальностью не только для немцев. Падение Берлинской стены ознаменовало развал советского блока. Тогдашние Чехословакия и Югославия, Польша, Венгрия, Болгария и другие страны соцлагеря получили свободу выбирать свое будущее, не оглядываясь на Москву.

      В 1989 году в Москве хорошо понимали, что удержать железным кулаком советский лагерь от развала, как это делали в 50-е – 60-е годы, не получится. Гонка вооружений истощила ресурсы СССР. А гражданские общества в странах советской орбиты все настойчивее требовали либерализации.

      Мы подвели черту под Холодной Войной. Наша цель была создание новой Европы – Европы без границ. Лидеры, которые пришли нам на смену, не смогли достичь этих целей,
      – сказал президент СССР 1990 – 1991 годов Михаил Горбачев.

      президент СРСР 1990 – 1991 років Михайло Горбачов
      Президент СССР 1990 – 1991 годов Михаил Горбачев

      Это признала и действующая канцлер Германии Ангела Меркель. В 1989 году она работала физиком-исследователем в Академии наук восточного Берлина. И сначала даже не поверила в то, что стену позволили разрушить. Осознание кардинальных изменений пришло только тогда, когда она попала в западную часть Берлина. Тогда же Ангела Меркель решила пойти в политику и помогать объединять страну, разделенную стеной почти 30 лет.

      Официальное объединение Германии завершено. Но объединение немцев не завершилось 3 октября 1990 года. Оно продолжается до сих пор. Немецкое единство – это не свершившийся факт, не завершеное действие, это постоянный процесс,
      – заявила Меркель.

      Оглядываясь на тридцать лет назад, восточные немцы понимают, насколько процесс объединения идеологически разделенной нации был сложным и не завершился с преодолением физического барьера. После падения Берлинской стены новой жизни учились и в других странах советского лагеря. В Украине выбрали путь независимости. Но это историческое решение не привело к реальному объединению нации.

      Всеукраїнському референдуму за незалежність УкраїниВсеукраинский референдум за независимость Украины

      Региональные различия между западом и востоком Украины сохраняются на протяжении всех 28 лет независимости. Именно поэтому украинцы долго не могли прийти к согласию о необходимости вступления в НАТО и Евросоюз. Именно поэтому пережили две революции – Оранжевую и Достоинства. И до сих пор украинская нация находится в процессе объединения вокруг общих ценностей.

      Часто проводят параллели в том, что вот так сказать неофициально у нас существуют ФРГ и ГДР. То есть у нас западная Украина и восточная Украина, еще надо найти так сказать общий знаменатель для того, чтобы лозунг единой, соборной, неделимой Украины стал политической реальностью,
      – отметил доктор исторических наук Института истории АН Украины Андрей Мартынов.

      И этот процесс поиска общему знаменателю – длительный. Даже немцы через 30 лет после падения Берлинской стены еще не добрались до финиша.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Словакия Болгария СССР Ангела Меркель Референдум История
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