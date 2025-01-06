Часто бывают случаи, когда бойцы "родились в рубашке". Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, заметив, что самое главное для врачей – сплоченность. Только так они могут творить действительно фантастические вещи.

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Спасение бойцов в стабилизационном пункте

По словам корреспондента, стабилизационный пункт действительно можно назвать местом, где творятся чудеса, ведь раненых защитников в разном состоянии могут привезти в любую минуту.

Команде врачей нужно быть готовой буквально ко всему, они спасают бойцов, которые чудом выживают после долгого ношения турникета,

– подчеркнула Черненко.

Врач ортопед-травматолог заметил, что в стабилизационном пункте на Волчанском направлении есть много необходимых вещей – от 2 операционных столов и лекарств до рентгенаппарата и портативного УЗИ.

По его словам, преимущественно ранения бойцы получают в результате работы вражеских дронов и артиллерии. Однако случаются и прямые стрелковые бои.

Ранения бывают разные, запоминаются те бойцы, которым повезло. Например, был случай, когда в левом предплечье бойца застрял достаточно большой обломок, где-то 10 на 5 сантиметров, но рука осталась, хотя с таким размером – это мгновенная ампутация,

– сказал врач-ортопед.

Корреспондентка добавила, что врачам очень важно наладить сотрудничество в команде. Условия, где работают медики, нужно постепенно обустраивать из-за частых переездов.

К слову, в стабилизационных пунктах нет отдыха на новогодние праздники, медики спасают жизни круглосуточно. Однако даже в тяжелых условиях в стабилизационном пункте удалось хоть на мгновение создать атмосферу праздника, посмотреть новогодний фильм и обращение президента.