В Катаре близится к окончанию чемпионат мира по футболу 2022 года. Осталось отыграть всего четыре матча, чтобы определить новую лучшую сборную.

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Тем временем на некоторых аренах уже не пройдут поединки Мундиаля. Одна из них – стадион 974 в столице Катара До сих пор. На нем прошло семь матчей ЧМ-2022.

ДАТА СТАДИЯ ПОЕДИНОК СЧЕТ 22 ноября Группа С, 1 тур Мексика – Польша 0:0 24 ноября Группа Н, 1 тур Португалия – Гана 3:2 26 ноября Группа D, 2 тур Франция – Дания 2:1 28 ноября Группа G, 2 тур Бразилия – Швейцария 1:0 30 ноября Группа С, 3 тур Польша – Аргентина 0:2 2 декабря Группа G, 3 тур Сербия – Швейцария 2:3 5 декабря 1/8 финала Бразилия – Южная Корея 4:1

Демонтаж начался

Особенностью арены была его конструкция из необычных материалов. Арена была составлена из 974 морских транспортных контейнеров. Еще до чемпионата мира говорилось, что стадион будет полностью демонтирован.

И вот сразу после последнего матча на нем катарцы начали разбирать стадион 974. Уже на следующий день после игры Бразилия – Южная Корея у арены появилась техника, начавшая демонтаж конструкций.



Стадион 974 начали разбирать / https://twitter.com/royalmabika44

Чем запомнился стадион 974 и что с ним будет

При этом фанаты продолжают фотографироваться у стадиона, чтобы запомнить последние мгновения для ЧМ-2022 сооружения. Ожидается, что эта арена может быть собрана в другом месте и даже в другой стране.

Более того, из этого 40-тысячного стадиона можно сделать несколько более малых арен. Отметим главные события, произошедшие на стадионе 974 во время ЧМ-2022: