У Катарі наближається до закінчення чемпіонат світу з футболу 2022. Залишилось відіграти всього чотири матчі, щоб визначити нову найкращу збірну.
До теми Катар витратив 4 мільярди доларів на стадіони до ЧС-2022: як вони виглядають і що з ними буде
Тим часом, на деяких аренах вже не пройдуть поєдинки Мундіаля. Одна з них – стадіон 974 у столиці Катару Досі. На ньому пройшло аж сім матчів ЧС-2022.
|ДАТА
|СТАДІЯ
|ПОЄДИНОК
|РАХУНОК
|22 листопада
|Група С, 1 тур
|Мексика – Польща
|0:0
|24 листопада
|Група Н, 1 тур
|Португалія – Гана
|3:2
|26 листопада
|Група D, 2 тур
|Франція – Данія
|2:1
|28 листопада
|Група G, 2 тур
|Бразилія – Швейцарія
|1:0
|30 листопада
|Група С, 3 тур
|Польща – Аргентина
|0:2
|2 грудня
|Група G, 3 тур
|Сербія – Швейцарія
|2:3
|5 грудня
|1/8 фіналу
|Бразилія – Південна Корея
|4:1
Демонтаж почався
Особливістю арени була його конструкція із незвичайних матеріалів. Арена була складена із 974 морських транспортних контейнерів. Ще до чемпіонату світу говорилось, що стадіон буде повністю демонтований.
І ось одразу після останнього матчу на ньому катарці почали розбирати стадіон 974. Вже на наступний день після гри Бразилія – Південна Корея біля арени з'явилась техніка, яка почала демонтаж конструкцій.
Стадіон 974 почали розбирати / https://twitter.com/royalmabika44
Чим запам'ятався стадіон 974 і що з ним буде
При цьому фанати продовжують фотографуватись біля стадіону, щоб запам'ятати останні миттєвості визначної для ЧС-2022 споруди. Очікується, що ця арена може бути зібрана в іншому місці та навіть іншій країні.
Ба більше, з цього 40-тисячного стадіону можна зробити кілька більш малих арен. Відзначимо головні події, які сталися на стадіоні 974 під час ЧС-2022:
- Роберт Левандовський не забив пенальті Мексиці
- Кріштіану Роналду відзначився на п'ятому для себе ЧС
- Дубль Кіліана Мбаппе у ворота Данії вивів Францію в плей-офф Мундіаля
- Бразилія гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу
- Ліонель Мессі не забив пенальті Польщі