У Катарі наближається до закінчення чемпіонат світу з футболу 2022. Залишилось відіграти всього чотири матчі, щоб визначити нову найкращу збірну.

До теми Катар витратив 4 мільярди доларів на стадіони до ЧС-2022: як вони виглядають і що з ними буде

Тим часом, на деяких аренах вже не пройдуть поєдинки Мундіаля. Одна з них – стадіон 974 у столиці Катару Досі. На ньому пройшло аж сім матчів ЧС-2022.

ДАТА СТАДІЯ ПОЄДИНОК РАХУНОК 22 листопада Група С, 1 тур Мексика – Польща 0:0 24 листопада Група Н, 1 тур Португалія – Гана 3:2 26 листопада Група D, 2 тур Франція – Данія 2:1 28 листопада Група G, 2 тур Бразилія – Швейцарія 1:0 30 листопада Група С, 3 тур Польща – Аргентина 0:2 2 грудня Група G, 3 тур Сербія – Швейцарія 2:3 5 грудня 1/8 фіналу Бразилія – Південна Корея 4:1

Демонтаж почався

Особливістю арени була його конструкція із незвичайних матеріалів. Арена була складена із 974 морських транспортних контейнерів. Ще до чемпіонату світу говорилось, що стадіон буде повністю демонтований.

І ось одразу після останнього матчу на ньому катарці почали розбирати стадіон 974. Вже на наступний день після гри Бразилія – Південна Корея біля арени з'явилась техніка, яка почала демонтаж конструкцій.



Стадіон 974 почали розбирати / https://twitter.com/royalmabika44

Чим запам'ятався стадіон 974 і що з ним буде

При цьому фанати продовжують фотографуватись біля стадіону, щоб запам'ятати останні миттєвості визначної для ЧС-2022 споруди. Очікується, що ця арена може бути зібрана в іншому місці та навіть іншій країні.

Ба більше, з цього 40-тисячного стадіону можна зробити кілька більш малих арен. Відзначимо головні події, які сталися на стадіоні 974 під час ЧС-2022: