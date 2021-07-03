Поединок Украина – Англия состоится на стадионе "Олимпико". Он состоится в рамках 1/4 финала Евро-2020.
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Стадион в Риме впечатляюще исполнил гимн Украины
Болельщики, собравшиеся на матч сборной Украины по футболу против Англии в четвертьфинале Евро-2020 невероятно исполнили гимн Украины.
Стадион в Риме впечатляюще исполнил гимн Украины: смотрите видео
Смотрите, как исполняли украинский гимн в Риме.
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