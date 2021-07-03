Поєдинок Україна – Англія відбувається на стадіоні "Олімпіко". Він триває в рамках 1/4 фіналу Євро-2020.

До теми Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Стадіон у Римі вражаюче виконав гімн України

Вболівальники, які зібралися на матч збірної України з футболу проти Англії в чвертьфіналі Євро-2020 неймовірно виконали гімн України.

Стадіон у Римі вражаюче виконав гімн України: дивіться відео

Дивіться, як виконували український гімн у Римі.

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