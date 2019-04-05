Стадион, анализы, дебаты: предусмотрено ли законом то, что происходит в Украине
Выборы, выборы, думай, дебаты, выборы, не думай, стадион – абсолютно все ленты соцсетей переполнены сообщениями, которые имеют отношение ко второму туру президентских выборов. О них говорят с экрана, на улице, пытаются разобраться в этой теме и иностранные СМИ.
Масла в огонь подлил лидер президентской гонки Владимир Зеленский: после стотысячных призывов в соцсетях и электронной петиции, он не согласился, а "вызвал" действующего президента Петра Порошенко на дебаты.
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Условия Зеленского достаточно просты: НСК "Олимпийский", Тимошенко в арбитрах, 24 часа на размышление, медицинская справка и, мягко говоря, просьба называть его по имени.
Что требует кандидат в президенты
Что закреплено законодательством
В законе "О выборах Президента Украины" прописан порядок проведения дебатов между участниками президентской гонки. Где нет ни статьи, ни отдельного пункта, ни даже намека на то, что медицинская справка является необходимым элементом дебатов. Поэтому, она не обязательна.
Что касается "Олимпийского", то предложение проведения дебатов на стадионе точно прозвучало впервые. В пресс-службе стадиона заявили, что соответствующий запрос к ним не поступал. Однако, готовы рассмотреть предложение, если такое появится.
НСК "Олимпийский" в Києве
Согласно закону, место проведения дебатов определяет общественный вещатель, в нашем случае НТКУ. А появиться на них или нет – это уже личное дело каждого кандидата. В случае отказа от участия эфирное время просто передадут тому из кандидатов, который пришел.
Теледебаты за средства Государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.
Как вообще происходят дебаты
За 10 минут до эфира стартует жеребьевка – оно определяет кто первый будет выступать. Ведущий представляет участников и оба имеют по пять минут на вступительное слово. 36 минут происходит дискуссия, после нее обмениваются вопросами: на вопрос одна минута, на ответ – три.
Правила проведения дебатов
После этого завершающая речь. И при этом – никакой политической агитации в студии. Такие правила действуют в случае, если НТКУ решит организовать дебаты у себя.
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В положении ЦИК указано, что теледебаты между кандидатами проводятся в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В том же документе указаны и организаторы дебатов – также НТКУ.
В законе "О выборах Президента Украины" речь не идет о запрете проведения дебатов в любых других местах. Поскольку нацвещатель согласился делать и трансляции, и организацию напрямаю со стадиона, то остается разрешение от ЦИК. Ведь расходы на дебаты идут из избирательных фондов кандидатов, а аренда "Олимпийского" – это явно больше, чем студия Общественного.
Сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,
– отметили в пресс-службе НТКУ.
Что касается людей, то украинцы разделились: одни считают, что такой формат дебатов станет невероятно зрелищным, другие требуют, чтобы дебаты провели по предварительному постановлению – на Общественном. Как бы там ни было, но оба штаба согласились встретиться на стадионе.
Мысли украинцев относительно дебатов разделились
Между кем раньше в Украине и мире происходили дебаты
А теперь вернемся в прошлое. Первые в истории украинские теледебаты состоялись в 1994 году между Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком. В 1999 году должны были быть между Кучмой и Петром Симоненко, но первый не пришел.
В 2004 году состоялись дебаты между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем – до сегодняшнего момента, наверное, самые известные из всех.
Виктор Янукович и Виктор Ющенко
В 2010 году между Януковичем и Тимошенко также должны были состояться, но первый, по традиции, "сбежал". А в 2014 году из-за победы Порошенко в первом же туре в дебатах вообще отпала необходимость.
Подробнее о том, как проходили теледебаты всех президентов Украины – читайте в материале 24 канала
Вообще, дебаты нацелены на то, чтобы сформулировать мнение людей о том или ином кандидате. В истории достаточно примеров, когда теледебаты изменили настроения электората. Например, Джон Кеннеди и Ричард Никсон в 1960 году.
Тогдашний вице-президент Никсон во время дебатов был настолько неуверенным в себе, постоянно запинался и потел. Так Кеннеди заехал в Белый дом, но с незначительным отрывом - 49.7%.
А в 2016 году в словесной битве сошлись Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Представительница демократов говорила четко и о конкретных проблемах, а Трамп вел себя агрессивно и строил свою речь в словесных нападениях на Клинтон.
Дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом
А что касается Украины, то в 2004 году ситуация была достаточно напряженной. Результаты первого тура показали – Ющенко и Янукович шли в ногу, у обоих почти по 40%. После дебатов и по данным экзит-полов во втором туре Ющенко получил 54%, а Янукович на 11% меньше.
Утверждать, что тогда дебаты стали судьбоносными и резко изменили ход гонки – слишком примитивно. Многое зависит и от других кандидатов, от которых электорат переходит к лидерам финальной гонки, а также от многих других факторов.
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