Стадион, анализы, дебаты: предусмотрено ли законом то, что происходит в Украине

Выборы, выборы, думай, дебаты, выборы, не думай, стадион – абсолютно все ленты соцсетей переполнены сообщениями, которые имеют отношение ко второму туру президентских выборов. О них говорят с экрана, на улице, пытаются разобраться в этой теме и иностранные СМИ.

Масла в огонь подлил лидер президентской гонки Владимир Зеленский: после стотысячных призывов в соцсетях и электронной петиции, он не согласился, а "вызвал" действующего президента Петра Порошенко на дебаты.

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Условия Зеленского достаточно просты: НСК "Олимпийский", Тимошенко в арбитрах, 24 часа на размышление, медицинская справка и, мягко говоря, просьба называть его по имени.



Что требует кандидат в президенты

Что закреплено законодательством

В законе "О выборах Президента Украины" прописан порядок проведения дебатов между участниками президентской гонки. Где нет ни статьи, ни отдельного пункта, ни даже намека на то, что медицинская справка является необходимым элементом дебатов. Поэтому, она не обязательна.

Что касается "Олимпийского", то предложение проведения дебатов на стадионе точно прозвучало впервые. В пресс-службе стадиона заявили, что соответствующий запрос к ним не поступал. Однако, готовы рассмотреть предложение, если такое появится.



НСК "Олимпийский" в Києве

Согласно закону, место проведения дебатов определяет общественный вещатель, в нашем случае НТКУ. А появиться на них или нет – это уже личное дело каждого кандидата. В случае отказа от участия эфирное время просто передадут тому из кандидатов, который пришел.

Теледебаты за средства Государственного бюджета Украины проводятся в последнюю пятницу перед днем ​​повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Как вообще происходят дебаты

За 10 минут до эфира стартует жеребьевка – оно определяет кто первый будет выступать. Ведущий представляет участников и оба имеют по пять минут на вступительное слово. 36 минут происходит дискуссия, после нее обмениваются вопросами: на вопрос одна минута, на ответ – три.



Правила проведения дебатов

После этого завершающая речь. И при этом – никакой политической агитации в студии. Такие правила действуют в случае, если НТКУ решит организовать дебаты у себя.

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В положении ЦИК указано, что теледебаты между кандидатами проводятся в студии (комнате) Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В том же документе указаны и организаторы дебатов – также НТКУ.

В законе "О выборах Президента Украины" речь не идет о запрете проведения дебатов в любых других местах. Поскольку нацвещатель согласился делать и трансляции, и организацию напрямаю со стадиона, то остается разрешение от ЦИК. Ведь расходы на дебаты идут из избирательных фондов кандидатов, а аренда "Олимпийского" – это явно больше, чем студия Общественного.

Сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет – то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты,

– отметили в пресс-службе НТКУ.

Что касается людей, то украинцы разделились: одни считают, что такой формат дебатов станет невероятно зрелищным, другие требуют, чтобы дебаты провели по предварительному постановлению – на Общественном. Как бы там ни было, но оба штаба согласились встретиться на стадионе.