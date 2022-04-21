Такую информацию сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в своем фейсбуке. К посту прикрепил фото со спасителем ГСЧС на фоне неразорвавшейся бомбы в завалах стадиона.

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Напомним, что стадион "Десна" начали обстреливать еще 7 марта. После чего это произошло еще три раза. В первый раз туда попала ракета, во второй обстреляли из "Градов", в третий – еще один обстрел авиацией. Всего в стадион прилетело 8 снарядов.

Фото главы Черниговской ОГА на фоне бомбы / фейсбук Вячеслава Чауса

Отмечается, что снаряд был идентифицирован как авиационная бомба ФАБ-500.

Ранее сообщалось, что Германия и дортмундская Боруссия протянули руку помощи по восстановлению черниговской арены.

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