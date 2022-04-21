Таку інформацію повідомив Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у своєму фейсбуці. До посту прикріпив фото з рятівником ДСНС на фоні нерозірваної бомби у завалах стадіону.

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Нагадаємо, що стадіон "Десна" почали обстрілювати ще 7 березня. Після чого це сталося ще три рази. В перший раз туди потрапила ракета, в другий обстріляли з "Градів", в третій – ще один обстріл авіацією. Загалом у стадіон прилетіло 8 снарядів.

Фото очільника Чернігівської ОДА на фоні бомби / фейсбук В'ячеслава Чауса

Зазначається, що снаряд було ідентифіковано як авіаційну бомбу ФАБ-500.

Раніше повідомлялось, що Німеччина та дортмундська Боруссія простягнули руку допомоги щодо відбудови чернігівської арени.

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