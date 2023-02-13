К моменту полномасштабного вторжения России, 24 февраля, Стаховский был в Дубае вместе со своей семьей. За неделю до этого он начал готовить документы для подачи в ТРО Голосеевского района Киева, но собрать их не успел.

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Я думал, что у соседей работает какая-нибудь разведка. Они должны видеть, что мы готовимся, записываемся в терроборону. Но получилось не так,

– сказал Стаховский.

Как теннисист принял решение защищать Украину

В ночь на 27 февраля он вернулся в Украину. Стаховский рассказал, что пересекал границу, имея с собой шлемы и бронежилеты.

Приехав в Киев, попал в элитное подразделение. "Это была военная часть спецуры, в которую добавляли терроборону", – рассказывает Сергей.

Он прослужил три месяца, а дальше должен был сделать выбор: либо подписать контракт до конца военного положения, либо сложить оружие. Имея семью, живущую за границей, он колебался. Но, наконец, решил защищать страну. "Я родился в Украине, я люблю людей, которые здесь живут. Здесь похоронены мои дедушка, бабушка, прабабушка. Это не о статусе и медийности. В каком-то смысле меня можно назвать националистом, я не понимаю, как мы можем капитулировать перед государством, которое пропагандирует идеи, совершенно отличные от наших".

Жуткие детали о вагнеровцах

Теперь после 12 месяцев войны украинский теннисист защищает Украину в районе Бахмута. Сюда, в самую горячую точку войны, Сергей приехал по собственному желанию.

Сергей показал архивные кадры с пленными бойцами ПИК Вагнера, рассказывающими о своих судимости и о том, как они оказались на фронте.

Им на все пофиг. Это убийцы и мародеры, насильники. Если они получат оружие, то становятся неконтролируемыми зверьками. А если оставить их вооруженными в доме с гражданскими лицами, то это конец. Я бы их в плен не брал. Но наших, украинцев, еще много в плену, поэтому нужно меняться. К сожалению, россияне взяли очень много наших в первые три месяца войны,

– рассказал теннисист.

Преимущества украинских медиков

По словам теннисиста, что в ВСУ гораздо лучше медицина. "Да, много ампутаций, но раненые живы. А у россиян 70% раненых погибают, потому что россияне просто не знают, что с ними делать. Это свидетельствует об уровне подготовки", – добавил он.

Часть жителей Бахмута, по словам Сергея, ждет окончания войны. Но есть те, кому уже не важно: люди живут без света, воды и других базовых условий, они ко всему апатичны.

Никто россиян сюда не приглашал. Каждый должен себе четко сформулировать, чем он может быть полезен. И неважно: в окопе ты чуть ли не в окопе. Это наше государство, нам здесь жить",

– подчеркнул Стаховский.