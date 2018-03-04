Стала известна причина хакерской атаки россиян на МИД Германии

Недавно российские хакеры из группы APT28 (Fancy Bear) осуществили атаку на Министерство иностранных дел Германии.

По данным Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, главной целью российских хакеров были документы МИД Германии, пишет "РБК-Украина".

Читайте также: GetContact: все про "шпионское" приложение и почему его не стоит устанавливать

Осуществить хакерскую атаку злоумышленникам удалось через онлайн-курсы для дипломатов. Шпионские программы были обнаружены на компьютерах 17 сотрудников МИД. При этом обнаружила их разведка дружественной Германии страны, которая и передала информацию немецким правоохранителям.

Немецкая контрразведка попыталась выйти на след шпионов, но эта попытка была нейтрализована обнародованием информации о хакерской атаке.

Читайте также: Кибератака на министерства ФРГ: российские хакеры "берут Германию"?

Напомним, ранее сайт "24" сообщал, что по итогам 2017 года наибольший ущерб мировой экономике, связанный с незаконной деятельностью в киберпространстве, был нанесен из территории России.