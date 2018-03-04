Стала відома причина хакерської атаки росіян на МЗС Німеччини

Нещодавно російські хакери з групи APT28 (Fancy Bear) здійснили атаку на Міністерство закордонних справ Німеччини.

За даними Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, головною ціллю російських хакерів були документи МЗС Німеччини, пише "РБК-Україна".

Читайте також: GetContact: все про "шпигунський" додаток та чому його не варто встановлювати

Здійснити хакерську атаку зловмисникам вдалося через онлайн-курси для дипломатів. Шпигунські програми були виявлені на комп'ютерах 17 співробітників МЗС. При цьому виявила їх розвідка дружньої до Німеччини країна, яка і передала інформацію німецьким правоохоронцям.

Німецька контррозвідка спробувала вийти на слід шпигунів, але ця спроба була нейтралізована оприлюдненням інформації про хакерську атаку.

Читайте також: Кібератака на міністерства ФРН: російські хакери "беруть Німеччину"?

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що за підсумками 2017-го року найбільших збитків світовій економіці, пов’язаних з незаконною діяльністю у кіберпросторі було завдано із території Росії.