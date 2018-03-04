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Стала відома причина хакерської атаки росіян на МЗС Німеччини

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Російські хакери атакували німецькі міністерства
Російські хакери атакували німецькі міністерства

Нещодавно російські хакери з групи APT28 (Fancy Bear) здійснили атаку на Міністерство закордонних справ Німеччини.

За даними Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, головною ціллю російських хакерів були документи МЗС Німеччини, пише "РБК-Україна".

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Здійснити хакерську атаку зловмисникам вдалося через онлайн-курси для дипломатів. Шпигунські програми були виявлені на комп'ютерах 17 співробітників МЗС. При цьому виявила їх розвідка дружньої до Німеччини країна, яка і передала інформацію німецьким правоохоронцям.

Німецька контррозвідка спробувала вийти на слід шпигунів, але ця спроба була нейтралізована оприлюдненням інформації про хакерську атаку.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що за підсумками 2017-го року найбільших збитків світовій економіці, пов’язаних з незаконною діяльністю у кіберпросторі було завдано із території Росії.

Теги: Новини політики Новини Росії хакери
Джерело: 24 Канал
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