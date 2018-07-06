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Стала известна самая популярная в мире отечественная водка, – Drinks International

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Водка
Водка

Британский журнал Drinks International опубликовал рейтинг самого популярного в мире алкоголя.

По версии авторитетного издания в списке самых быстрорастущих водочных брендов мира – отечественная "Хортица". Бренд абсолютного качества показал самые высокие темпы роста продаж в тройке мировых лидеров, и по итогам 2017 года стал самой популярной отечественной маркой в ​​мире.

Кроме того, "Хортица" стала самым быстрорастущим брендом в Америке. Как ранее сообщал коммерческий директор бренда в США Патрик Праер, по итогам прошлого года "Хортица" показала стремительный рост продаж: "Объем поставок на американский рынок увеличился на 133%. В США хорошо знают бренд и отмечают его высокие характеристики".

Успех "Хортиця" представитель бренда объясняет использованием натурального сырья – спирта нового поколения "Пшеничная слеза", родниковой воды и авторских рецептур.

"По дегустационным показателям этот сорт спирта имеет самые высокие показатели. Об этом также свидетельствуют успехи "Хортица" на международных дегустационных конкурсах", – прокомментировал Патрик Праер.

Теги: Награды Алкоголь
Источник: 24 Канал
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