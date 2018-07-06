Стала відома найпопулярніша в світі вітчизняна горілка, – Drinks International

Британський журнал Drinks International опублікував рейтинг найпопулярнішого в світі алкоголю.

За версією авторитетного видання у переліку найбільш швидкозростаючих горілчаних брендів світу – вітчизняна "Хортиця". Бренд абсолютної якості показав найвищі темпи зростання продажів серед трійки світових лідерів, і за підсумками 2017 року став найпопулярнішою вітчизняної маркою в світі.



Крім того, "Хортиця" стала самим швидкозростаючим брендом в Америці. Як раніше повідомляв комерційний директор бренду в США Патрік Праєр, за підсумками минулого року "Хортиця" показала стрімке зростання продажів: "Обсяг поставок на американський ринок збільшився на 133%. У США добре знають бренд і відзначають його високі характеристики".

Успіх "Хортиця" представник бренду пояснює використанням натуральної сировини – спирту нового покоління "Пшенична сльоза", джерельної води та авторських рецептур.



"За дегустаційними показниками цей сорт спирту має найвищі показники. Про це також свідчать успіхи "Хортиця" на міжнародних дегустаційних конкурсах", – прокоментував Патрік Праєр.