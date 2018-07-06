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Стала відома найпопулярніша в світі вітчизняна горілка, – Drinks International

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Горілка
Горілка

Британський журнал Drinks International опублікував рейтинг найпопулярнішого в світі алкоголю.

За версією авторитетного видання у переліку найбільш швидкозростаючих горілчаних брендів світу вітчизняна "Хортиця". Бренд абсолютної якості показав найвищі темпи зростання продажів серед трійки світових лідерів, і за підсумками 2017 року став найпопулярнішою вітчизняної маркою в світі.

Крім того, "Хортиця" стала самим швидкозростаючим брендом в Америці. Як раніше повідомляв комерційний директор бренду в США Патрік Праєр, за підсумками минулого року "Хортиця" показала стрімке зростання продажів: "Обсяг поставок на американський ринок збільшився на 133%. У США добре знають бренд і відзначають його високі характеристики".

Успіх "Хортиця" представник бренду пояснює використанням натуральної сировини спирту нового покоління "Пшенична сльоза", джерельної води та авторських рецептур.

"За дегустаційними показниками цей сорт спирту має найвищі показники. Про це також свідчать успіхи "Хортиця" на міжнародних дегустаційних конкурсах", прокоментував Патрік Праєр.

Теги: Алкоголь Нагороди
Джерело: 24 Канал
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